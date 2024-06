Euro 2024, Spagna-Italia: probabili formazioni e ultime notizie

Spagna-Italia probabili formazioni. Giovedì sera la nazionale azzurra sarà impegnata nella seconda giornata dei gironi di Euro 2024. All’esordio l’Italia ha battuto in rimonta l’Albania con le reti di Bastoni e Barella. La Spagna, invece, ha battuto 3-0 la Croazia, confermando di essere un avversario abbastanza temibile. (Continua…)

Leggi anche: Euro 2024, l’Italia soffre ma poi batte l’Albania 2-1

Leggi anche: La difesa dell’Italia ad Euro 2024

Spagna-Italia probabili formazioni

Spagna-Italia sarà il secondo appuntamento di Euro 2024. Facendo alcuni calcoli, la nazionale azzurra potrebbe qualificarsi agli ottavi anche pareggiando, ma siamo sicuri che il ct Luciano Spalletti voglia vincere e portarsi al primo posto nel girone. Di fronte, però, ci sarà la Spagna che all’esordio ha rifilato tre gol alla Croazia nei primi 45′ di gioco.

In merito alle probabili formazioni, Spalletti e De la Fuente potrebbero confermare lo stesso undici sceso in campo all’esordio. Allo stesso tempo, però, potrebbero esserci alcuni cambi. La Spagna, ad esempio, potrebbe lanciare Ferran Torres dal primo minuto al posto di uno tra Yamal o Williams. Anche Oyarzabal scalpita. Nell’Italia, invece, ballottaggio tra Scamacca e Retegui.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Fernandez, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; F. Torres, Morata, Williams; All. De la Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca; All. Spalletti