Soulé alla Roma non si sblocca, nonostante i giallorossi abbiano alzato ancora l’offerta per il talento argentino in forza alla Juventus. La Roma, che ha già un accordo con Soulé per il contratto, ha avanzato alla Juventus una nuova offerta per il suo trasferimento: 25 milioni più 4 di bonus, per un totale che si avvicina ai 30 milioni complessivi. Tuttavia, i bianconeri hanno ribadito di volere almeno 30 milioni, prezzo fissato da Giuntoli per la cessione del giovane talento classe 2003, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Frosinone.

La partenza di Soulé potrebbe essere cruciale per la Juventus per rilanciare con l’Atalanta per Teun Koopmeiners, l’obiettivo principale per questa sessione di calciomercato dei bianconeri. La Roma cercherà quindi di sfruttare la necessità della Juventus di fare cassa per chiudere rapidamente l’affare. La prima offerta era stata di 23 milioni più 3 di bonus. Come detto, il giocatore ha già un accordo con il club capitolino: 2 milioni a stagione più bonus fino al 30 giugno 2029. Anche il Leicester è interessato a Soulé, ma finora non ha superato i 25 milioni di euro ed è sembrato arretrare nella corsa per l’attaccante.