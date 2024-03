Sorteggio Coppa Davis, l’Italia campione in carica disputerà il girone a Bologna con Olanda, Belgio e Brasile. Gli Azzurri di Volandri giocheranno dal 10 al 15 settembre 2024 alla Unipol Arena di Bologna: l’obiettivo è confermarsi alle Finals 8 di Malaga.

Gli azzurri di Filippo Volandri punteranno alla Final 8 di Malaga per provare a mettere in bacheca la terza Coppa Davis della loro storia dopo quelle del 1976 e del 2023, quest’ultima vinta da Sinner compagni in finale contro l’Australia. Ecco i quattro gironi sorteggiati oggi:

Gruppo A: Italia, Olanda, Belgio, Brasile

Gruppo B: Australia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna

Gruppo C: Germania, USA, Slovacchia, Cile

Gruppo D: Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Argentina