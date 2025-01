Stefani De Martino è stato il grande ospite della puntata di ieri, lunedì 6 gennaio 2025, de La Volta Buona. Il conduttore ha portato una ventata di ironia nel talk show di Caterina Balivo. Stefano si è raccontato e non poteva mancare un commento sul suo successo ad Affari Tuoi. Poi, il conduttore ha fatto trasalire un’altra vip presente in studio e ha fatto una rivelazione sul Festival di Sanremo 2025 che ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

“La Volta Buona”, la rivelazione di Stefano De Martino su “Sanremo”

Il grosso dell’intervista con Caterina Balivo è incentrato sul grande successo di Affari Tuoi, niente affatto scontato a inizio stagione, e che il conduttore commenta dicendo: “In questo momento non potrei chiedere di più. A casa sono tutti felici perché andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella del mondo. Al di là del successo del programma, che è gratificante, quello che mi emoziona è avere l’affetto del pubblico che cresce di sera in sera, essere nella casa delle persone a quell’ora. Io davvero, non poteri chiedere di più”, ha commentato Stefano De Martino. E subito è arrivata la frecciatina di un altro ospite in studio dalla Balivo, Giancarlo Magalli. “E menomale che non chiedi di più, se no ce li levano a noi!”, ha detto facendo ironia a proposito del prezioso contratto strappato alla Rai dal conduttore di Affari Tuoi. Poi il siparietto in diretta Tv. (Continua dopo le foto)

Il siparietto di Stefano De Martino

Ad un certo punto, l’intervista ha preso una piega inaspettata. Caterina Balivo ha dato il “la” per un momento di leggerezza e ironia. “Senti, io non resisto, sul gossip”, ha detto la conduttrice a De Martino, che ha subito capito a cosa faceva riferimento la Balivo. “In studio c’è una mia ex fiamma”, ha detto ridendo. “Sei tu Carmen!”, ha detto la conduttrice rivolgendosi a Carmen Russo. “Ma no, sarà Verdiana”, ha replicato lei. “Tra le tante cose, a un certo punto hanno anche detto che noi avevamo una relazione clandestina!”, ha aggiunto Stefano. “Ma ti rendi conto Stefano? La follia!”, ha replicato Carmen. Poi De Martino ha fatto ridere tutti con una battuta delle sue.

