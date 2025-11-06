Sinner, sorteggiati i gironi per le Finals: ecco con chi giocherà

Sono stati sorteggiati i gironi delle Atp Finals 2025, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino. Il torneo chiuderà la stagione del tennis mondiale e vedrà protagonisti gli otto migliori giocatori dell’anno. A guidare i due gruppi saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo.

Finals Atp di Torino, ecco il sorteggio: Musetti avanza in Grecia e spera nell’ottavo posto https://t.co/gNE5jPoWaK — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) November 6, 2025

Nel gruppo “Bjorn Borg”, Sinner affronterà Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, che si gioca l’ultimo posto disponibile. L’azzurro, impegnato nell’Atp 250 di Atene, dovrà vincere il torneo per garantirsi la qualificazione e completare la presenza italiana nel torneo piemontese.

Nell’altro gruppo, intitolato a Jimmy Connors, Carlos Alcaraz troverà sulla sua strada Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Resta l’incognita sulla partecipazione del campione serbo, che deciderà solo al termine del torneo in Grecia se prendere parte o meno all’evento di Torino. In caso di rinuncia, proprio Musetti potrebbe subentrare nel gruppo di Alcaraz. (continua dopo la foto)

Durante la cerimonia del sorteggio, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha commentato sia la situazione delle Finals sia l’accordo raggiunto per gli Internazionali d’Italia.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Le Finals sono un evento diverso, con regole differenti. Da ieri possiamo cominciare a dialogare sul futuro del torneo, e questo inciderà anche sulla sede: Torino o Milano sarà oggetto di discussione alla luce della nuova normativa di legge”.

Binaghi ha poi parlato della possibile qualificazione di Lorenzo Musetti, attualmente nono nella Race: “La cosa importante è che Lorenzo riesca a qualificarsi, se lo merita per la stagione che ha fatto. Ha conquistato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, un risultato che mancava da cent’anni. Facciamo il tifo perché ad Atene vada fino in fondo”.

Leggi anche: