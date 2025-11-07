La stagione tennistica 2025 si avvia verso il suo epilogo e, come da tradizione, sarà Torino a ospitare l’atto finale. Dal 9 al 16 novembre, l’Inalpi Arena farà da cornice alle Nitto ATP Finals, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti del mondo. Le Finals rappresentano l’ultimo grande appuntamento dell’anno, un evento prestigioso che celebra l’intera stagione e permette, in qualche modo, di tirare le somme di ciò che è accaduto negli ultimi 11 mesi.

L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente intrigante: Jannik Sinner, campione in carica, ha affrontato un anno molto particolare, che lo ha visto scontare una squalifica di tre mesi e perdere il primo posto del ranking mondiale, ma anche vincere due slam, tra cui Wimbledon; Carlos Alcaraz è alla ricerca delle sue prime Finals, mentre Alexander Zverev cerca di ritrovare sè stesso e il proprio tennis. In campo ci saranno anche Ben Shelton, Alex de Minaur, Novak Djokovic e Taylor Fritz, tutti pronti a concludere la stagione nel migliore dei modi. Ecco, allora, tutto quello che c’è da sapere su questo torneo.

ATP Finals: i partecipanti del singolare

Come detto, i partecipanti alle ATP Finals sono i migliori 8 tennisti del mondo, i primi del ranking mondiale. Al momento sono sette i posti assegnati matematicamente:

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Alexander Zverev Novak Djokovic Ben Shelton Taylor Fritz Alex De Minaur

L’ultimo posto è, per il momento, conteso tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano sta per disputare la semifinale al torneo di Atene: se vincerà la competizione otterrà i punti necessari per partecipare alle Finals, in caso contrario a concludere i partecipanti sarà il canadese.

Per quanto riguarda i gironi di qualificazione, i due gruppi previsti sono così composti: il gruppo Bjorn Borg include Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, mentre il gruppo Jimmy Connors include Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur.

ATP FInals: i partecipanti del doppio

Anche se forse è meno “appealing” rispetto al singolare, anche le ATP Finals di doppio sono un evento in grado di regalare grandissime emozioni. I gruppi previsti sono sempre due: il primo è il Peter Fleming: Julian Cash e Lloyd Glasspool (1), Marcel Granollers e Horacio Zeballos (3), Kevin Krawietz e Tim Puetz (6), Simone Bolelli e Andrea Vavassori (7). Il secondo è il John McEnroe, con Harri Heliovaara e Henry Patten (2), Marcelo Arevalo e Mate Pavic (4), Joe Salisbury e Neal Skupski (5), Christian Harrison e Evan King (8).

ATP Finals: il programma

Passiamo ora al programma dettagliato delle ATP Finals. Per ogni giornata è prevista una sessione diurna (pomeridiana) e una serale:

Domenica 9 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Domenica 9 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Lunedì 10 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Lunedì 10 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Martedì 11 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Martedì 11 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Mercoledì 12 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Mercoledì 12 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Giovedì 13 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Giovedì 13 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Venerdì 14 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 11:30: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Venerdì 14 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Round robin – Doppio – Singolare

Round robin – Doppio – Singolare Sabato 15 novembre 2025 – Pomeridiana dalle 12:00: Semifinali – Doppio – Singolare

Semifinali – Doppio – Singolare Sabato 15 novembre 2025 – Serale dalle 18:00: Semifinali – Doppio – Singolare

Semifinali – Doppio – Singolare Domenica 16 novembre 2025 – Finale dalle 15:00: Finali – Doppio – Singolare

Dove vedere le ATP Finals in TV e streaming

Tutti i match delle ATP FInals verranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky, perciò dovrete essere in possesso di un abbonamento alla piattaforma: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con un programmazione completa. Ovviamente, ci sono anche delle opzioni di streaming, ma parliamo sempre di servizi a pagamento come NowTV e Sky. Ma ci sono buone notizie anche per chi non è abbonato. la Rai trasmetterà una partita al giorno in chiaro, che sarà visibile anche su Rai Play.

