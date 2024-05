Sinner Roland Garros, conclusi gli Internazionali d’Italia il circo del tennis mondiale si trasferisce a Parigi per il Roland Garros. Quest’anno, il prestigio del torneo è accentuato dalla presenza delle Olimpiadi sulla terra rossa transalpina, rendendo l’evento ancora più ambito e cruciale per chi ambisce a lasciare un segno nella storia di questo sport. Tra questi aspiranti c’è Jannik Sinner, sempre più vicino a Novak Djokovic nel ranking ATP e in lizza per il titolo di numero uno al mondo.

Nel tabellone principale, il 22enne di Sesto Pusteria figura regolarmente, a meno di una settimana dall’inizio del torneo, insieme ad altri otto azzurri pronti a dare spettacolo nella capitale francese. Tuttavia, persistono interrogativi sulla sua condizione fisica. Sebbene Sinner sembri essersi ripreso dall’infortunio all’anca, come dimostrato dagli allenamenti a Monte Carlo, per affrontare due settimane di partite potenzialmente lunghe fino al quinto set è necessaria una forma perfetta. Una settimana di allenamenti nel Principato potrebbe non essere sufficiente per garantirne la presenza in campo, soprattutto considerando i prossimi appuntamenti di Wimbledon e delle Olimpiadi. Non resta che attendere per vedere se Sinner scenderà in campo sulla terra rossa francese.

Tra i quasi certi partecipanti c’è Matteo Berrettini. Dopo aver saltato Roma, il tennista avrà l’opportunità di riscattarsi, avendo beneficiato di due settimane di allenamenti e della protezione del ranking bloccato. Le assenze hanno influenzato il morale di un atleta che sembrava essersi ripreso con la vittoria a Marrakech, ma ora deve compiere un ulteriore passo avanti per ritornare ai livelli di qualche anno fa.

La squadra italiana sarà completata da Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini. Resta da vedere se qualcun altro riuscirà a emergere dalle qualificazioni, regalando un’altra favola come quella di Stefano Napolitano a Roma.