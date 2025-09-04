Sinner racconta il tentato furto agli Us Open: “Cosa ho controllato subito”

Un episodio insolito ha segnato il percorso di Jannik Sinner agli Us Open 2025. Dopo la vittoria su Alexander Bublik negli ottavi di finale, un uomo ha tentato di frugare nel suo borsone a bordo campo. L’episodio, subito bloccato, non ha avuto conseguenze concrete ma ha attirato l’attenzione mediatica. La reazione del campione azzurro è stata composta ma ferma, con parole che mostrano la sua lucidità anche fuori dal campo.

È umanamente possibile giocare a tennis meglio di così?

Musetti fa quel che può, taglia col back, cambia angolo e ritmo. Sinner è… boh. Scegliete voi il superlativo…#Sinner #Musetti #USOpen pic.twitter.com/cjXA9VZwe7 — Marco Mazzoni (@marcomazz) September 4, 2025

Il tentativo di furto è avvenuto subito dopo il successo contro Bublik, mentre Sinner si apprestava a lasciare il campo. Un tifoso ha cercato di avvicinarsi al borsone per rovistare tra gli oggetti personali. L’intervento della sicurezza ha impedito che la situazione degenerasse.

In conferenza stampa, l’altoatesino ha spiegato la sua reazione: “Non mi è mai successa una cosa del genere. Ho controllato subito se avesse preso qualcosa. Non ho solo le racchette lì, ma anche il telefono e il portafoglio”, ha raccontato con franchezza.

Nonostante l’imprevisto, Sinner ha voluto sottolineare il lavoro svolto dallo staff organizzativo. “In ogni caso la sicurezza sta facendo un ottimo lavoro. Specialmente in campo c’è molta sicurezza ed è una cosa positiva che un grande torneo ci faccia sentire al sicuro”, ha aggiunto, rimarcando l’importanza della protezione dei giocatori in eventi di questa portata.

Infine, con la calma che lo contraddistingue, ha concluso: “Quando succedono queste cose è importante sentirsi al sicuro. Ora è passato e va tutto bene”. Un episodio curioso e fastidioso, ma che non ha scalfito la concentrazione di Sinner, pronto a giocarsi la semifinale nello Slam americano da campione in carica.

Leggi anche: