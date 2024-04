Sinner portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra circa due settimane, Giovanni Malagò, il presidente del CONI, svelerà il nome o i nomi della persona che porterà il tricolore italiano alla cerimonia d’apertura dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi. Le speculazioni sono diverse e tra i vari nomi che vengono accennati, si trova da alcuni giorni anche quello di Jannik Sinner, attualmente l’atleta italiano più acclamato nel mondo, sebbene ancora privo di esperienza olimpica. Il giovane altoatesino ventiduenne ha espresso la propria opinione in merito in un’intervista concessa a La Stampa.

“Secondo me è giusto che lo faccia chi ha già vinto una medaglia d’oro, per me sarà la prima volta ai Giochi”, ha detto Sinner al quotidiano torinese. “Sento di aver contribuito insieme ad altri a far crescere il nostro tennis – ha proseguito Jannik – ma ci sono atleti che hanno costruito la carriera sulle Olimpiadi, e lavorano quattro anni per una gara. Ho letto una intervista a Usain Bolt in cui diceva: ‘io lavoro quattro anni per correre in meno di 10 secondi, e c’è chi vorrebbe risultati dopo due mesi’. Per loro è un appuntamento fondamentale. Per noi tennisti anche, ma fra Slam, Masters 1000 e Coppa Davis abbiamo più occasioni. Detto questo, se mi chiedono di farlo, mi farà molto piacere”.