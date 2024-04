Sinner in semifinale a Monte Carlo. Jannik Sinner è davvero in forma impressionante! Al Masters 1000 di Monte Carlo oggi ha dimostrato una notevole resilienza nel vincere contro Rune, specialmente considerando la competizione che il giovane danese è in grado di mettere in campo.

È sicuramente una grande vittoria per lui e un passo importante che lo porta nella semifinale del prestigioso torneo contro Tsitsipas. Sinner sembra essere sempre più determinato a fare il suo segno nel mondo del tennis, e questo match contro Tsitsipas promette di essere davvero emozionante. Qui sotto i video highlihts del match vinto da Jannik contro Rune.