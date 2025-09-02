Sinner implacabile, Bublik lo incorona: “Sembra fatto con l’IA”, ora il derby con Musetti

Un’ora e ventuno minuti per regalare al tennis italiano un’altra pagina di storia. Jannik Sinner ha travolto Alexander Bublik con un triplice 6-1 e ha conquistato i quarti di finale degli Us Open, dove affronterà Lorenzo Musetti in un inedito duello tutto azzurro in uno Slam. È la prima volta che accade, segno di una generazione in piena esplosione.

Due precedenti tra Sinner e Musetti: il n.1 non ha mai perso un set, ma prima sfida in uno Slam – https://t.co/hTTlZK4K3D — OA SPORT (@OA_Sport) September 2, 2025

Il numero uno del mondo ha mostrato una superiorità netta contro il kazako, unico – insieme ad Alcaraz – ad averlo battuto in stagione. Una rivincita dolce, che vale la 25ª vittoria consecutiva negli Slam sul cemento, con Sinner che raggiunge quota cinque nella speciale classifica storica dietro Federer, Djokovic e Lendl. (continua dopo la foto)

Bublik, numero 24 del ranking, arrivava da un torneo impeccabile al servizio, senza aver mai perso un turno di battuta. Contro Sinner, invece, ha ceduto subito due volte, anche con un doppio fallo iniziale, segno della pressione imposta dalla risposta dell’azzurro. Il kazako ha tentato il servizio da sotto, finito miseramente in rete tra le risate del pubblico, ma la partita non ha avuto storia: ogni game al servizio era un calvario.

Sinner ha concesso appena tre punti sulla propria battuta in tutta la partita, mantenendo sempre un ritmo insostenibile per l’avversario. Con colpi profondi e anticipi costanti, Jannik ha tolto ogni riferimento al rivale: il primo set si è chiuso in appena 24 minuti, il secondo in 27, con il numero uno del mondo che ha infilato strappi irresistibili anche in risposta. Nel terzo parziale, Bublik ha alzato le braccia al cielo dopo aver conquistato il suo unico game, strappando applausi all’Arthur Ashe Stadium.

“Ci conosciamo bene, quest’anno abbiamo avuto battaglie dure”. ha dichiarato Sinner dopo la vittoria. “Oggi lui non ha servito come al solito e la mia fiducia è cresciuta subito. Giocare di sera qui è speciale, c’è tantissima energia su questo campo”. (continua dopo la foto9

Sulla sfida con Musetti, Jannik ha aggiunto:”Il tennis italiano è in grande forma, ognuno ha il proprio stile. Lorenzo è uno dei più talentuosi: ci sarà sicuramente un italiano in semifinale”.

Bublik, nonostante la pesante sconfitta, ha scelto l’ironia e il rispetto. Le sue parole sono suonate come un’incoronazione per l’amico e rivale italiano: “Sei così bravo, è pazzesco. Io non sono così scarso. Sinner sembra fatto con l’Intelligenza Artificiale”.

Leggi anche: