Sinner, imbarazzo in diretta Tv dopo gli Australian Open: cosa si lascia scappare (VIDEO)

Clamorosa gaffe per Jannik Sinner. È successo dopo la vittoria agli Australian Open 2025 contro il padrone di casa Tristan Schoolkate. Il campione di tennis si è reso protagonista di uno spoiler del tutto inatteso nel corso dell’intervista in italiano ai microfoni di Eurosport. Quando ha capito cosa si era lasciato scappare, è apparso visibilmente a disagio. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Gaffe di Sinner, si lascia scappare la notizia del ritiro di Darren Cahill

Il 23enne altoatesino ha parlato dell’incontro con il papà di Darren Cahill in un’intervista a Eurosport. “È stato un momento molto, molto bello. Un momento diverso. L’avevo conosciuto quando ho giocato il torneo di Adelaide un paio di anni fa, ma molto velocemente. Questa volta è stato un po’ diverso: è stato molto bello e molto emozionante perché Darren è nel circuito da veramente tanti anni e ha detto che è la sua ultima stagione. Quindi conoscere i suoi familiari è sempre bello”, le parole di Jannik Sinner che di fatto ha spoilerato la decisione di Darren Cahill, uno degli allenatori più vincenti della storia di questo sport, di ritirarsi dal tennis al termine del 2025. (Continua dopo le foto)

Sinner in imbarazzo per lo spoiler

Con un evidente imbarazzo, Jannik Sinner ha detto che non si è trattato di un lapsus. “È l’ultima stagione di Darren?”, gli ha chiesto l’intervistatore. “L’aveva detto lui in un’intervista, quindi non è una novità. Ma vedremo..”, ha detto il ragazzo visibilmente a disagio. Una reazione che fa intuire che Sinner si è reso conto di essersi lasciato sfuggire una notizia che non avrebbe dovuto rivelare, cioè che il suo coach Darren Cahill si ritirerà dalle scene al termine di questa stagione che è appena iniziata.

