Sinner, il messaggio inaspettato: “Grazie di tutto, è stato bello”

Sono stati giorni intensi per Jannik Sinner, carichi di aspettative per Wimbledon ma scossi dalla separazione improvvisa e inaspettata dal suo team di preparazione fisica formato da Marco Panichi e Ulises Badio. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che nessuno si aspettava.

#Sinner, il saluto di #Badio: "Grazie per il tempo e le sfide condivise"

Il messaggio social dell'ex fisioterapista del numero uno del ranking Atp

Alla vigilia di Wimbledon, Jannik Sinner ha ufficializzato la separazione da due figure centrali del suo team: il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio. Una scelta che ha sorpreso non solo i tifosi, ma anche il circuito, con reazioni arrivate persino da colleghi come Novak Djokovic.

Nel giorno successivo alla conferenza stampa del numero uno del mondo, però, è arrivato anche un messaggio social di Badio che forse non era atteso in questi termini. Sì, perché il professionista ha voluto dedicare al campione azzurro parole semplici e affettuose.

“Grazie per il tempo e le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik” ha scritto Badio sul proprio profilo Instagram. Un messaggio sobrio ma sentito, che chiude la sua esperienza al fianco dell’altoatesino dopo quasi dieci mesi di lavoro intenso, iniziato nel settembre 2024.

Anche Sinner, in conferenza, ha speso parole di rispetto: “Abbiamo ottenuto in questo periodo dei risultati straordinari, grazie al mio team, e sono fiero di quello che abbiamo fatto insieme”.

Sinner non ha voluto entrare nei motivi della decisione: “Non c’è una ragione particolare. Ho deciso dopo Halle”, ha detto. Ma il tono delle dichiarazioni e il saluto affettuoso di Badio confermano un distacco senza fratture, vissuto con professionalità e riconoscenza reciproca. Ora per Jannik si apre una nuova fase, a cominciare dallo Slam più atteso del tennis mondiale.

