Sinner-Griekspoor: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Jannik Sinner torna protagonista sulla scena internazionale del tennis con il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Un incontro che si preannuncia interessante sia per il valore dell’avversario, l’olandese Tallon Griekspoor, sia per le statistiche che caratterizzano la sfida. Il match è programmato per la serata cinese, che in Italia corrisponderà alle ore 14:00 circa, a seconda della durata dei precedenti incontri.

Analisi dell’evento: terzo turno a Shanghai tra Sinner e Griekspoor

La partita tra Sinner e Griekspoor rappresenta uno degli appuntamenti clou del tabellone di Shanghai. L’azzurro, numero 2 del ranking ATP e campione in carica, ha esordito con un netto successo su Daniel Altmaier (6-3 6-3), mettendo in luce una gestione delle energie ottimale in condizioni climatiche difficili. Il caldo umido della metropoli cinese non ha influito sulla solidità del suo servizio e sull’efficacia del rovescio anticipato, strumenti che hanno permesso a Sinner di dominare gli scambi. Dall’altra parte, Griekspoor, testa di serie numero 27, ha interrotto un periodo negativo superando Jenson Brooksby al secondo turno, ma si trova di fronte a una sfida complessa considerando i precedenti diretti.

Statistiche comparative: precedenti e stato di forma dei due tennisti

Analizzando i precedenti tra i due giocatori, spicca un dato significativo:

Il bilancio degli scontri diretti è di 6-0 a favore di Sinner .

. L’ultimo incontro risale alla finale di Coppa Davis 2024 a Malaga (7-6 6-2 per Sinner).

a (7-6 6-2 per Sinner). Altri confronti tra i due si sono disputati nei tornei di Rotterdam, Miami e Halle, con l’azzurro sempre vincente.

Da un lato, Sinner si è mostrato particolarmente solido nelle ultime uscite, con un servizio efficace e una notevole varietà di soluzioni tattiche. Dall’altro, Griekspoor ha trovato nel servizio esterno e nel dritto le sue armi principali, ma la continuità resta il principale interrogativo.

Quote dei bookmaker: Sinner largamente favorito

Le principali piattaforme di scommesse riflettono la grande differenza nei precedenti e nello stato di forma attuale tra i due atleti. Le quote pubblicate dai bookmaker sono indicative:

Esito Quota media Vittoria Sinner 1.02 Vittoria Griekspoor 12.00 – 15.00

In alcuni casi, vista la netta superiorità dell’italiano nei confronti diretti, alcune agenzie hanno persino sospeso temporaneamente le quote sul vincente semplice. Questo evidenzia quanto il pronostico degli operatori sia fortemente sbilanciato verso Sinner.

Dati interessanti e curiosità numeriche sul match

Alcuni trend e curiosità possono aiutare a comprendere meglio il contesto statistico dell’incontro:

Sinner non ha mai perso contro Griekspoor nei sei precedenti.

non ha mai perso contro nei sei precedenti. L’olandese ha interrotto una striscia di sette sconfitte consecutive proprio nel turno precedente.

Sinner ha mostrato una particolare efficacia nel chiudere i match in due set negli ultimi tornei disputati.

Questi elementi confermano la solidità dell’italiano e le difficoltà che l’olandese potrebbe incontrare, soprattutto se il match dovesse seguire l’andamento delle statistiche più recenti.

In conclusione, la sfida tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor a Shanghai si presenta come un incontro dal pronostico fortemente sbilanciato secondo dati, statistiche e quote dei bookmaker. La superiorità mostrata nei precedenti e lo stato di forma rendono questa partita un importante banco di prova per entrambi, con l’azzurro nettamente favorito secondo le analisi numeriche.