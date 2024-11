Jannik Sinner, almeno fino alla fine dell’anno, resterà il numero 1 al mondo nella classifica ATP. Il tennista, però, sta diventando anche uno degli sportivi più ricchi al mondo, grazie alle numerose vittorie e alle collaborazioni pubblicitarie. Ospite di Nuvola Lavazza, Sinner ha svelato che cosa farà con i soldi vinti al Six Kings Slam in Arabia. (Continua…)

Chi è Jannik Sinner

Jannik Sinner è considerato uno dei più grandi tennisti italiani di sempre nonché uno dei più forti della sua generazione. Il 10 giugno 2024 è diventato il primo tennista italiano e il 29º al mondo ad aver raggiunto la 1ª posizione del ranking ATP in singolare. Con 17 titoli del circuito maggiore, tra i quali spiccano due prove del Grande Slam e quattro tornei Masters 1000, è il più vittorioso tennista italiano dell'era Open. Con la nazionale italiana, invece, ha conquistato la Coppa Davis nel 2023. Almeno fino alla fine dell'anno, Sinner resterà al primo posto nella classifica ATP. Di recente si è aggiudicato anche il Six Kings Slam.

Jannik Sinner vince il Six Kings Slam

La prima edizione del 6 Kings Slam è stata vinta da Jannik Sinner. Il torneo di tennis si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita. Il tennista italiano in finale ha vinto contro lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6(5)–7, 6–3, 6–3. Le partite sono state giocate al "The Venue" il 16, 17 e 19 ottobre 2024. I sei "re" protagonisti di questo evento sono stati Novak Đoković, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Poiché questo non è un evento organizzato dall'ATP, i giocatori non hanno guadagnato alcun punto di classifica. A ciascuno dei sei partecipanti è stato garantito un premio minimo per la partecipazione di 1,5 milioni di USD, mentre il vincitore si è portato a casa il premio più grande nella storia del tennis, 6 milioni di USD. Di recente, Sinner ha svelato che cosa farà con questi soldi.