Sinner, arrivano le scuse di Fedez: “Mi dispiace, non mi sono spiegato bene” (VIDEO)

Alla fine le scuse per Jannik Sinner sono arrivate. Un Forum di Assago gremito ha ascoltato un Fedez diverso dal solito: meno provocatore, più riflessivo. Sul palco di Milano, durante la prima delle due date del tour, il rapper ha aperto il concerto con una frase inattesa.

Fedez si scusa pubblicamente con Jannik Sinner al Forum di Assago, dopo la frase nella sua canzone che lo paragonava all’accento di Hitler.



“Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità”. Poi, rivolto a Jannik Sinner, ha aggiunto: “Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa“.

Le polemiche erano scoppiate poche ore prima, quando sui social era circolato un estratto del nuovo brano che Fedez aveva fatto ascoltare in anteprima. Nel testo, tra riferimenti a politica, religione e costume, il rapper citava Elly Schlein, Carlo Acutis, l’assassinio di Charlie Kirk e soprattutto Sinner, definito “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“.

La frase, nelle intenzioni dell’artista, voleva “portare all’esasperazione alcuni concetti“, ma l’effetto è stato quello di un boomerang mediatico. Che ha fatto imbestialire i fan di Sinner ma è sembrato fuori luogo e di cattivo gusto un po’ a tutti.

Sinner, arrivano le scuse di Fedez

Sui social si è acceso un dibattito rovente, con commenti indignati e accuse di razzismo e, per l’appunto, di cattivo gusto. Molti fan hanno ricordato che proprio Sinner era diventato negli ultimi anni un simbolo di riscatto sportivo e di un’Italia vincente e apprezzata nel mondo.

Consapevole del clamore suscitato, Fedez ha usato il palco del Forum di Assago per smorzare i toni e dare la sua versione: “È un brano dove volevo paragonare sportivi non considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi“.

Fedez ha quindi ribadito pubblicamente le sue scuse, spiegando che il brano non è stato ancora pubblicato ufficialmente e che potrebbe subire modifiche.

