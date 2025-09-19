Jannik Sinner volta pagina: la “rivoluzione” per tornare numero uno parte da Pechino

Dopo la delusione della finale agli US Open, Jannik Sinner è pronto a ripartire. Nuovo continente, nuove sfide e la consapevolezza di avere davanti ancora tanto da conquistare: il tennista altoatesino torna in campo a Pechino con l’obiettivo di difendere i punti conquistati lo scorso anno e provare a ridurre il gap da Carlos Alcaraz nella corsa al numero uno del ranking ATP.

“Ora parto per Pechino, ci sono ancora tanti tornei importanti per me però mi sento pronto fisicamente”, ha dichiarato Sinner. “Dopo lo US Open ho staccato un po’ la testa e quindi ora mi sento pronto per ripartire, pronto per fare qualche cambiamento e diventare un giocatore ancora migliore”.

Il messaggio è chiaro: ricaricare le energie, migliorare dove possibile e sfruttare ogni occasione nelle settimane decisive della stagione. Il supporto dell’Italia pesa e Sinner lo riconosce: “Visto che i grandi Slam sono già finiti, l’obiettivo saranno le Finals di Torino. Voglio giocare bene in quel torneo e poi vediamo come vanno le cose”. (continua dopo la foto)

Il calendario dell’altoatesino prevede una ripartenza strategica: prima Pechino (China Open, ATP 500, 25 settembre-1 ottobre 2025), dove Sinner sarà la prima testa di serie, e potrà approfittare dell’assenza di Alcaraz per raccogliere punti preziosi e consolidare la sua posizione in classifica.

Sempre in Cina, il nostro campione si sposterà poi a Shanghai (Masters 1000): torneo chiave, dove Sinner difenderà i 1000 punti da campione in carica. Ogni risultato qui avrà un peso determinante per il ranking finale.

Il ritorno in Europa prevede la partecipazione al torneo di Vienna (ATP 500): si tratta di una scelta strategica del suo staff, più utile in termini di punti e gestione delle energie rispetto alla Davis Cup. Un torneo che potrebbe rivelarsi decisivo nelle settimane che precedono la chiusura della stagione.

Jannik Sinner, obiettivo le Finals di Torino

Infine, naturalmente, ci saranno le ATP Finals di Torino: il momento clou, sia per il prestigio, sia perché Jannik giocherà “in casa” per confermare lo straordinario successo dell’anno scorso. Appuntamento importante, il più ambito dopo i quattro Slam.

La stagione entra nella sua post Slam con Sinner che ha perso il primato in classifica. Da qui in poi ogni match sarà un banco di prova. Sinner punta a crescere, cambiare piccoli dettagli del suo gioco per lanciare la sfida a Carlos Alcaraz. Il trampolino asiatico e il finale a Torino saranno la cartina di tornasole di una stagione che può ancora riservare grandi soddisfazioni.

