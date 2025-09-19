Home | BJK Cup, è grande Italia! Errani e Paolini trionfano in doppio, le azzurre di nuovo in finale

A Shenzen l’Italia scrive un’altra pagina memorabile nel tennis a squadre grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini: le azzurre guidate da Tathiana Garbin battono l’Ucraina e volano in finale di Billie Jean King Cup. Dopo il successo contro la Cina, la squadra italiana ha ribaltato una semifinale iniziata in salita a causa della sconfitta di Cocciaretto grazie alla vittoria di Jasmine in singolare e, in seguito, all’impresa del doppio delle meraviglie.

Partita con la sconfitta di Elisabetta contro Marta Kostyuk, l’Italia ha trovato la parità grazie alla vittoria in tre set di Jasmine Paolini su Elina Svitolina, rimettendo tutto in gioco prima dell’ultimo atto del pomeriggio: il doppio che avrebbe deciso il passaggio del turno.

Quando il peso della sfida diventa insostenibile, le campionesse tirano fuori il meglio. E così Paolini ed Errani hanno dominato il doppio battendo Kostyuk e Kichenok con il punteggio netto di 6-2, 6-3, conquistando il punto decisivo per la finale. Le due azzurre hanno trovato intesa e ritmo, piazzando break importanti e mostrando nervi saldi nei momenti cruciali, fino all’ultimo colpo di Sara Errani che ha chiuso l’incontro tra gli applausi.

“Mi sento a mio agio con Sara accanto“, ha detto Paolini, “lei ha vinto quattro volte la Billie Jean King Cup, è una garanzia. Ringrazio tutta la nostra panchina, vogliamo goderci la finale di domenica”. Entusiasta anche Errani: “Il pubblico è stato straordinario, non è facile giocare il doppio dopo la tensione dei primi due singolari”.

Errani e Paolini, il doppio delle meraviglie

Per la terza volta consecutiva l’Italia raggiunge la finale della Billie Jean King Cup, eguagliando i fasti del passato. Con questa vittoria, la squadra di Garbin si conferma come una delle Nazioni più forti del mondo e si prepara a sfidare la vincente tra USA e Gran Bretagna.

Il grande risultato del tennis femminile italiano, dunque, ci porta un’altra grande soddisfazione insieme a tante altre che gli appassionati stanno vivendo in questa epoca d’oro per questo sport. Ora tutto il Paese guarda alla sfida decisiva di domenica: forza Elisabetta, forza Jasmine e forza Sara!

