Sinner ad Abu Dhabi con questa giacca ed è subito bufera: il dettaglio che non sfugge

Ancora qualche giorno di relax per Sinner prima di prepararsi al 2025. Il numero uno del tennis mondiale ha deciso di trascorrere del tempo ad Abu Dhabi per assistere all’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Durante la sua visita, Jannik ha avuto l’opportunità di incontrare Charles Leclerc, con il quale ha fatto un giro in pista sulla Ferrari. Successivamente, si è recato nel box della scuderia del Cavallino Rampante, dove ha salutato e chiacchierato con i meccanici.

La passione di Sinner per la Formula 1 e per la Ferrari non è una novità. Già lo scorso anno, il tennista azzurro era stato ospite a Maranello, sede della Rossa, e in quell’occasione aveva rivelato che l’amore per le corse automobilistiche gli era stato trasmesso dal nonno e dal padre. Tuttavia, durante questa visita ad Abu Dhabi, non è passato inosservato un dettaglio: Sinner ha indossato una giacca che ha suscitato imbarazzo tra i fan. Un capo d’abbigliamento che non è sfuggito agli occhi più attenti, creando qualche discussione sui social.

Sinner ad Abu Dhabi con questa giacca ed è subito bufera

Jannik Sinner non smette mai di farsi notare. Il giovane campione italiano, attualmente numero uno al mondo nel tennis e reduce dalle vittorie nelle ATP Nitto Finals e nella Coppa Davis, si trova ad Abu Dhabi per vivere da protagonista l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Un’occasione di svago e divertimento, ma anche un’opportunità per ricoprire il ruolo di ambasciatore della Formula 1, che lo ha portato a vivere da vicino il mondo delle corse.

Lontano dalla racchetta per qualche giorno, Sinner sta approfittando di questo momento di pausa prima di riprendere la preparazione per la nuova stagione, che lo vedrà impegnato a Dubai con gli allenamenti. Un’occasione per rilassarsi e tifare Ferrari, la scuderia che da sempre è al centro delle sue passioni, prima di rimettersi al lavoro per affrontare al meglio l’anno che sta per iniziare. E lo fa con grande stile, partendo dalla giacca, appartenente semplice ma dal costo decisamente elevato.

