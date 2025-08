Simone Inzaghi, quel “like” della moglie è uno schiaffo all’Inter: ecco perché

L’Inter è pronta a spingersi fino a 50 milioni di euro per Ademola Lookman dopo il no dell’Atalanta ai 45 milioni complessivi della prima proposta. Una cifra importante che, se confermata, rappresenterebbe l’investimento più oneroso del club nerazzurro dai tempi del primo Romelu Lukaku, acquistato nel 2019 dal Manchester United per 75 milioni su espressa richiesta di Antonio Conte.

Negli anni successivi, complice la crisi finanziaria di Suning post-Covid e le restrizioni imposte dal governo cinese, il mercato interista è andato avanti con operazioni creative, prestiti e scambi: un contesto ben diverso da quello attuale, che ha riportato il club a pensare a operazioni ambiziose.

Ed è qui che scatta l’incrocio che ha scatenato la polemica: Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha messo like e ricondiviso un post Instagram di una pagina dedicata all’ex tecnico nerazzurro, che rivendicava i suoi meriti nascosti.

Nel messaggio – subito rimbalzato sui social – si sottolineava come le nuove possibilità di spesa dell’Inter (Lookman compreso, insieme ai vari Sucic, Bonny, Luis Henrique) derivino proprio dai risultati ottenuti da Inzaghi, soprattutto in Europa. (continua dopo la foto)

“Questi acquisti stanno arrivando grazie alla FAMOSA COPPA PERCORSO, tanto denigrata dagli stessi interisti, ma tanto utile… L’Inter può spendere (finalmente) grazie a chi, per 4 anni, oltre ai trofei, è arrivato in fondo a tutto più volte… NEVER FORGOT”.

Un like simbolico, quello della Lucariello, ma che ha riacceso il dibattito: quanto hanno pesato le stagioni europee con Simone Inzaghi (due finali di Champions, una Supercoppa Europea sfiorata, ricavi record) nella ritrovata capacità dell’Inter di spendere sul mercato?

E quali sono invece le responsabilità del tecnico nell’aver perso due scudetti che sembravano ampiamente alla portata con quella che, a detta di tutti, era la squadra con la rosa migliore del campionato? Mentre sui social si discute di questi argomenti, la dirigenza nerazzurra lavora per chiudere l’affare Lookman: con 50 milioni sul piatto, l’arrivo del nigeriano è possibile.

