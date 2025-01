Simon & The Stars, gli aggiornamenti sull’oroscopo del 2025 durante la Lotteria Italia

La sera del 6 gennaio 2025 ha portato fortuna ai possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, celebrata con uno speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Il programma, seguito da milioni di spettatori, ha registrato quest’anno un boom di vendite con oltre 8 milioni di biglietti acquistati. Durante la serata, De Martino ha scherzato: “Io non posso farci nulla, da giorni mi arrivano messaggi di persone che sperano nella vincita“.

Tra gli ospiti della serata, Simon&The Stars ha presentato l’oroscopo del 2025, regalando ai telespettatori una visione delle stelle per ogni segno zodiacale. Ecco i suoi pronostici segno per segno.

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete, il 2025 è l’anno della maturità: si alza la posta in gioco con nuove responsabilità e grandi risultati. È il momento di fare scelte importanti come un nuovo lavoro, matrimonio o figlio. La primavera sarà il periodo ideale per seminare il futuro, in vista di un 2026 esplosivo. Il Toro vive una rinascita dopo anni difficili. I primi mesi dell’anno sono perfetti per sistemare le finanze, mentre a giugno Giove entra in favore, portando novità positive. Dopo il 2012, il segno ha sentito che qualcosa gli era stato tolto, ma il 2025 riporta equilibrio e nuove opportunità.

Gemelli: un anno di identità ritrovata: dopo due anni difficili, i Gemelli possono finalmente mettere a frutto le loro qualità. Nuove amicizie e collaborazioni saranno fondamentali per il successo. Il Cancro si libera definitivamente dall’influenza di Plutone, che per 16 anni ha creato insicurezze. Il 2025 è un anno di indipendenza e certezze: il Cancro impara a contare solo su sé stesso.

