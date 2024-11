Si lancia col parapendio con la figlia: finisce in tragedia, una morte drammatica. Due turisti trentini sono rimasti coinvolti in un grave incidente in parapendio verificatosi ieri, 20 novembre 2024, a Milazzo, in Sicilia. Padre e figlia sono precipitati durante un volo finendo per scontrarsi con una tensostruttura. I dettagli della tragedia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Milazzo, volo in parapendio finisce in tragedia

Quello che doveva essere un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’adrenalina si è concluso nel peggiore dei modi per due turisti provenienti da Bolzano. Un padre di 57anni, e la figlia di 30 anni si trovavano in vacanza in provincia di Messina con alcuni amici quando hanno deciso di godere della vista dall’alto con un volo in parapendio. Recatisi nella spiaggia vicino al palazzetto dello sport di Milazzo, i due si sarebbero alzati in aria con il parapendio inconsapevoli della tragedia che si sarebbe spiegata di li a poco. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente in parapendio

La dinamica dell’incidente in parapendio avvenuto ieri a Milazzo è ancora al vaglio delle autorità, tuttavia emergono alcuni elementi su quello che potrebbe essere successo. Poco dopo essere partiti per il volo, riporta “Today”, padre e figlia sarebbero precipitati schiantandosi violentemente su una tensostruttura situata nell’area dell’ex discoteca “Le Cupole”. Le immagini del luogo dell’incidente mostrano la vela del mezzo rimasta impigliata nella struttura dalla quale gli operai al lavoro avrebbero lanciato l’allarme. Secondo le prime ipotesi, le condizioni meteorologiche, in particolare il forte vento, potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nella perdita di controllo del parapendio.



I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso da Catania. L’elicottero ha effettuato un atterraggio d’emergenza nello stadio Marco Salmeri, trasformato per l’occasione in una base operativa per i soccorsi. Purtroppo la situazione è apparsa subito drammatica per i due turisti precipitati a bordo del parapendio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva