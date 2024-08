Si ferma in autogrill a bere il caffè e muore a 37 anni

Si ferma per una pausa caffè all’autogrill, ma poco dopo si accascia e muore all’interno del bar. È accaduto questa mattina e l’episodio ha sconvolto veramente tutti. I presenti hanno assistito inermi alla scena. A perdere la vita è stato un uomo di 37 anni. (Continua…)

Si ferma in autogrill e muore dopo aver bevuto un caffè

Stamattina, un uomo di 37 anni si è fermato per una pausa in autogrill. Ha chiesto un caffè al banco e dopo averlo bevuto poco dopo si è accasciato al suolo ed è morto. Dopo il malore sono stati avvertiti i sanitari, che sono intervenuti sul posto ma hanno potuto constatare soltanto il decesso del 37enne. La salma dell'uomo è stata trasportata in obitorio e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.