Serie A, terza giornata: Juventus-Inter è già il primo snodo della stagione

Archiviata la prima pausa stagionale per le Nazionali, la Serie A 2025/26 riparte con la terza giornata, che propone subito uno degli appuntamenti più attesi: il derby d’Italia tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium.

Sarà la prima sfida da allenatori di questo classico per Igor Tudor e Cristian Chivu, mentre il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla trasferta contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Il turno si aprirà con Cagliari-Parma, anticipo inaugurale del weekend.

Juventus, occasione per allungare

La Juventus arriva alla sfida con due vittorie su due, senza gol subiti contro Parma e Genoa. L’obiettivo è provare a portarsi già a +6 sui nerazzurri. Tudor confermerà il suo 3-4-2-1, con Gatti, Bremer e Kelly davanti a Di Gregorio.

A centrocampo agiranno Locatelli e Khéphren Thuram, con Kalulu e McKennie sugli esterni (fuori lo squalificato Cambiaso). Sulla trequarti ci sarà il giovane Yildiz, affiancato da Koopmeiners. In attacco, favorito Jonathan David su Vlahovic, con Openda inizialmente in panchina.

COMO, ITALY – SEPTEMBER 11: Manuel Akanji of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on September 11, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

Inter, debutto di Akanji e dubbi in regia

L’Inter di Chivu, reduce dal successo con il Torino e dalla caduta contro l’Udinese, cercherà riscatto a Torino. Il tecnico rumeno riproporrà il 3-5-2: debutto per Akanji in difesa al fianco di Acerbi e Bastoni, con Sommer in porta.

A centrocampo restano alcuni ballottaggi: Sucic insidia Mkhitaryan, mentre Çalhanoğlu è in leggero vantaggio su Diouf per la regia. Sicuri del posto Barella, Dimarco e Dumfries. In attacco, confermato il tandem Lautaro Martinez–Marcus Thuram, con Bonny e Pio Esposito pronti a subentrare.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 all’Allianz Stadium.

