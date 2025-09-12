Chiesa deluso e arrabbiato, il tecnico del Liverpool Slot spiega l’esclusione

Federico Chiesa dovrà ancora aspettare per il debutto in Champions League con il Liverpool. L’ex attaccante della Juventus è stato escluso dalla lista dei convocati per gli impegni europei, una scelta che ha inevitabilmente lasciato l’azzurro insoddisfatto. A spiegare le ragioni ci ha pensato il tecnico dei Reds, Arne Slot, durante la conferenza stampa pre-Burnley.

🚨"#Chiesa non contento": l’ex Juve scartato dal Liverpool, Slot spiega tutto https://t.co/aqN8O0ODrN — Tuttosport (@tuttosport) September 12, 2025

“È una delle cose più difficili da fare per un manager. Già non è facile dire a un giocatore che non giocherà, lo è ancora di più dirgli che non è in lista“, ha commentato Slot, sottolineando la delicatezza della decisione.

Chiesa, reduce da una stagione vissuta ai margini della rosa e ora rientrato tra i protagonisti in Premier League, aveva trovato spazio nelle prime tre giornate subentrando dalla panchina e realizzando anche la rete del vantaggio nel match d’esordio contro il Bournemouth, partita poi finita 4-2 per i Reds.

Nonostante la buona partenza in campionato, Slot ha preferito dare priorità ai nuovi acquisti che hanno caratterizzato il mercato estivo del Liverpool, tra cui Alexander Isak, per il quale i Reds hanno sborsato 144 milioni di euro al Newcastle, e altri innesti come Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitike e l’altro azzurro in rosa, Giovanni Leoni.

Liverpool, Federico Chiesa deluso per l’esclusione Champions

Riguardo alla reazione di Chiesa, Slot ha spiegato: “Non era contento, ovviamente. Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni, il che non significa che le abbia condivise. Ad ogni modo mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore: pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato“.

Il tecnico ha sottolineato come, nonostante l’esclusione, Chiesa abbia lavorato duramente in allenamento, dimostrando con i fatti la propria professionalità. Dopo il successo interno sull’Arsenal per 1-0, il Liverpool affronterà la trasferta di Burnley il 14 settembre, prima dell’esordio europeo contro l’Atletico Madrid ad Anfield mercoledì 17 settembre.

Giunto a Liverpool nell’agosto 2024, Chiesa ha finora totalizzato 17 presenze complessive con un bilancio di 3 reti e 2 assist. La sfida sarà ora trovare spazio nel corso della stagione, in attesa di poter incidere anche in Champions League.

