Il TG di Sport.it del 12 settembre 2025

Dal calcio, con le ultime su Milan, Inter e Juventus, alla pallavolo. Ecco le notizie sportive più rilevanti della giornata di oggi:
In casa Milan, Rabiot si presenta dicendosi contento di aver scelto i rossoneri, mentre Gimenez cerca il riscatto nel match contro il Bologna.
Sempre a Milano, sponda Inter, Lautaro si prepara a guidare l’attacco nel derby d’Italia contro la Juventus, che intanto si allena per dare seguito agli ultimi risultati positivi.
Passiamo alla pallavolo, con Paola Egonu che guida la Nazionale ed è adesso pronta a prendere la fascia da capitano a Milano.