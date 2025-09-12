Milan, ecco Rabiot: le sue verità sui rossoneri, sulla Juventus e sul Marsiglia

Adrien Rabiot è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Dopo l’atterraggio a Milano e il saluto “Sono contento, forza Milan!”, il centrocampista francese ha affrontato la conferenza stampa di presentazione in Casa Milan, spiegando il perché di questa scelta e rivelando aspetti inediti dei suoi anni al Marsiglia e alla Juventus.

#Rabiot sancisce la pace con #Rowe dopo la rissa di Marsiglia: "Cose di spogliatoio, ci siamo sentiti e augurati il meglio" 🤝https://t.co/LejFSxXHdx — GOAL Italia (@GoalItalia) September 12, 2025

Per il 29enne, che con Massimiliano Allegri ha vinto la Coppa Italia 2023-24, si tratta di un ritorno in Serie A con tanta voglia di riscatto. “Sono qui per vincere lo scudetto con il Milan” ha detto Rabiot, fissando subito l’obiettivo stagionale. (continua dopo la foto)

Il francese ha parlato della possibilità di giocare in più ruoli a centrocampo e di voler segnare “almeno 10 gol”, seguendo le indicazioni di Allegri (e in precedenza di De Zerbi) per diventare un centrocampista offensivo in grado di entrare spesso in area. Ha definito San Siro “uno stadio bellissimo” e ha chiesto il sostegno dei tifosi per riportare entusiasmo.

A chi gli ha chiesto del Marsiglia, Rabiot ha risposto con equilibrio: “Non ho rammarichi, penso di aver lasciato un bel ricordo lì”. Ha ringraziato i tifosi francesi e spiegato di aver salutato tutti con un post su Instagram. Sul rapporto con Rowe, oggi al Bologna, ha chiarito che la rissa che ha innescato la cessione di entrambi è stata solo un episodio di campo, e che i messaggi scambiati dopo le rispettive firme sono stati solo di incoraggiamento.

Il centrocampista francese ha raccontato di aver già parlato con Allegri prima dell’arrivo al Milan: “Quando è successo quello che è successo, mi ha richiamato subito e abbiamo parlato del progetto”. Quando giocava nella Juventus, Rabiot ha consolidato un rapporto di stima con l’allenatore livornese, definito “una grande persona e un grande allenatore”. (continua dopo la foto)

Rabiot ha insistito sulla volontà di riportare il Milan ai vertici europei: “Preferisco lanciarmi in questo progetto e costruire una squadra forte per lottare in Champions”. La volontà del francese, dunque, è quella di vincere subito in Italia per poi lanciarsi alla conquista dell’Europa.

Rabiot ha citato anche i consigli di Maignan e Theo Hernandez, che gli hanno parlato bene del club, e dell’arrivo di Modric, di cui ha sottolineato l’esperienza e la leadership. “C’è un bel mix di giovani e giocatori esperti, l’ambiente mi piace” ha detto, lasciando intendere di voler diventare una guida per il gruppo.

