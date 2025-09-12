x

Diletta Leotta shock: “Circondata da false amicizie, si sono approfittati di me”

Negli anni Diletta Leotta ha saputo ritagliarsi un ruolo da vera icona degli spettatori di calcio, passando dalle telecronache ai grandi eventi televisivi con naturalezza. La conduttrice siciliana è diventata un volto familiare sia per chi segue la Serie A sia per chi ama il gossip sportivo, grazie a uno stile diretto e alla capacità di raccontare lo sport da dentro.

Un successo che le ha permesso di consolidare un’immagine di professionista brillante e al tempo stesso di donna capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. Ora, a un anno dal matrimonio con Loris Karius, la presentatrice racconta il cambiamento radicale della sua cerchia di amicizie.

Diletta Leotta è tornata a parlare della sua vita privata, svelando che la sua cerchia di conoscenze è cambiata dopo le nozze con Loris Karius celebrate in Sicilia. “Dopo il matrimonio non ho perso nessun amico, anzi, ho trovato quelli veri”.

E qui arriva la dichiarazione shock, inattesa, da parte della conduttrice. “Prima ero circondata da amici falsi, che si approfittavano di me che sono una brava ragazza, molto buona e disponibile”, ha detto ai microfoni di Radio 105. La conduttrice ha spiegato che il passaggio dallo status di single a quello di donna sposata l’ha aiutata a distinguere chi le stava accanto sinceramente e chi, invece, cercava solo vantaggi personali. (continua dopo la foto)

Tra le amicizie più solide spicca quella con Elodie, testimone di nozze e presenza costante nella vita di Diletta. Le due hanno condiviso momenti importanti, come una vacanza a Ibiza la scorsa estate, e la cantante romana è stata accanto alla Leotta durante la gravidanza della figlia Aria.

“La solidarietà femminile è preziosa se la trovi. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me”, ha raccontato la presentatrice. Un rapporto che, a detta di entrambe, va oltre la popolarità e resiste ai riflettori mediatici.

Il matrimonio con Loris Karius ha rappresentato una svolta anche nella quotidianità di Diletta Leotta. Dopo il colpo di fulmine a Parigi e le nozze nel 2024, la conduttrice ha trovato una nuova stabilità familiare insieme alla figlia Aria. La scelta di selezionare meglio le persone nella sua vita l’ha aiutata a creare un ambiente più sano e autentico.

