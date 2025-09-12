Pogba vede la luce: il Monaco prepara il suo ritorno

Il Monaco è pronto a ripartire dopo la sosta per le nazionali, sabato sera alle 21.05 in trasferta sul campo dell’Auxerre, ma lo farà con una rosa ancora incompleta. Il tecnico Adi Hütter deve infatti fare i conti con diverse assenze pesanti: fuori da tempo il portiere Lukas Hradecky, e indisponibili anche due dei rinforzi più attesi dell’estate, Ansu Fati e Paul Pogba. Una piccola buona notizia arriva però dal recupero di Vanderson, pronto a rientrare in lista convocati.

Tra i più attesi c’è Ansu Fati, arrivato al Monaco per rilanciarsi dopo anni complicati al Barcellona. Hütter, in conferenza stampa, ha fatto chiarezza sui tempi: “Ansu è molto, molto vicino al gruppo, non vediamo l’ora di vederlo presto in campo”.

L’ala spagnola non sarà disponibile contro l’Auxerre ma potrebbe tornare giovedì 18 settembre in Champions League contro il Brugge o, più probabilmente, il 21 settembre in Ligue 1 contro il Metz. “Nelle sessioni d’allenamento si vede già l’impatto che potrà avere: è un giocatore di grande talento e ci darà molto”, ha concluso il tecnico.

Per Paul Pogba, invece, servirà ancora un po’ di pazienza. L’ex centrocampista della Juventus, squalificato per doping e tornato in patria quest’estate, è al lavoro per recuperare la forma migliore. Hütter si è detto fiducioso sui progressi del campione del mondo 2018: “Dopo la prossima pausa per le nazionali penso che saremo in grado di vederlo giocare per il Monaco”. Una data possibile per il debutto è la trasferta contro l’Angers nel weekend del 18 ottobre.

Il tecnico ha anche sottolineato l’impegno del francese: “Non direi che sono sorpreso, ma sono impressionato da quello che fa ogni giorno per tornare. È un giocatore molto professionale”. Il ritorno di Pogba, atteso anche per la sfida in Champions League contro la sua ex squadra, potrebbe rappresentare un rinforzo chiave per il prosieguo della stagione monegasca.

