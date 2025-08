Home | Serie A: statistiche e quote aggiornate con l’accordo Genius

Il mondo del calcio italiano si prepara a vivere una nuova era di innovazione e sicurezza nel campo delle statistiche e delle quote, grazie a un accordo storico tra Genius Sports e la Lega Serie A. A partire dalla stagione 2024/25 e fino al 2028/29, ogni incontro di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana beneficerà di una gestione avanzata dei dati e delle informazioni, con una copertura senza precedenti per operatori e appassionati. Questa partnership, siglata nel mese di agosto 2025, promette di ridefinire la raccolta e la diffusione delle statistiche ufficiali e delle quote nel massimo campionato italiano.

Un nuovo modello per la gestione dei dati ufficiali della Serie A

La recente partnership tra Genius Sports e la Lega Serie A rappresenta un punto di svolta nella gestione dei dati calcistici. L’accordo garantisce a Genius Sports l’esclusività nell’acquisizione, distribuzione e commercializzazione dei dati ufficiali, nonché dei flussi video a bassa latenza per tutte le principali competizioni calcistiche italiane. Questo significa che le statistiche di ogni partita saranno raccolte e trasmesse in tempo reale, con la massima accuratezza e sicurezza, alimentando piattaforme di informazione e i sistemi di quote dei bookmaker.

Dati ufficiali e tracciamento avanzato : ogni evento sarà monitorato con tecnologie di ultima generazione, garantendo la precisione delle statistiche.

: ogni evento sarà monitorato con tecnologie di ultima generazione, garantendo la precisione delle statistiche. Accesso mediatico : i dati verranno utilizzati non solo per le scommesse, ma anche a supporto di attività editoriali, trasmissioni e analisi approfondite delle partite.

: i dati verranno utilizzati non solo per le scommesse, ma anche a supporto di attività editoriali, trasmissioni e analisi approfondite delle partite. Protezione e valore del dato: la collaborazione mira a prevenire violazioni e manipolazioni, tutelando l’integrità delle informazioni e dei flussi economici collegati.

Statistiche, precedenti e trend: strumenti chiave per operatori e tifosi

La crescente attenzione verso dati e statistiche è ormai centrale nell’esperienza sportiva. Con la nuova gestione affidata a Genius Sports, le statistiche comparative tra squadre, i precedenti storici e il rendimento attuale saranno disponibili in modo più rapido e dettagliato. Questo avvantaggia sia gli operatori di scommesse, che possono proporre quote più aggiornate e aderenti all’andamento reale delle squadre, sia gli appassionati che cercano approfondimenti numerici per comprendere meglio le dinamiche delle partite.

Forma delle squadre : analisi delle ultime prestazioni, sequenze di vittorie/sconfitte e rendimento casalingo o in trasferta.

: analisi delle ultime prestazioni, sequenze di vittorie/sconfitte e rendimento casalingo o in trasferta. Precedenti : confronto dei risultati storici tra le squadre coinvolte, con particolare attenzione agli incontri più recenti.

: confronto dei risultati storici tra le squadre coinvolte, con particolare attenzione agli incontri più recenti. Rendimento su specifici mercati: statistiche su gol segnati, clean sheet, cartellini e altri indicatori utili anche fuori dal campo delle scommesse.

Questi dati, raccolti e trasmessi in modo ufficiale, diventeranno il punto di riferimento per chiunque voglia approfondire l’analisi delle competizioni italiane.

Quote aggiornate e maggiore sicurezza per gli operatori

Con l’accordo tra Genius Sports e la Lega Serie A, le quote dei bookmaker saranno alimentate esclusivamente da dati ufficiali, riducendo il rischio di errori e manipolazioni. Il prodotto BetVision, già lanciato con successo nella NFL, sarà esteso anche al calcio italiano, offrendo una piattaforma interattiva che consente di:

Guardare le partite in diretta streaming

Visualizzare statistiche in tempo reale durante l’evento

Piazzare scommesse direttamente tramite un’interfaccia integrata

Questa soluzione garantirà agli operatori di scommesse una maggiore affidabilità nei flussi di dati e quote, tutelando anche i tifosi che potranno contare su informazioni verificate e ufficiali, in un contesto normativo sempre più attento alla sicurezza e alla trasparenza.

Tendenze emergenti e curiosità numeriche nella Serie A

L’accordo tra Genius Sports e Lega Serie A riflette una tendenza globale: la crescente centralità dei dati nello sport e nelle scommesse. Alcune curiosità che emergono da questa nuova gestione sono:

Monitoraggio costante delle performance individuali e collettive, con report istantanei su parametri come chilometri percorsi, precisione nei passaggi e occasioni da gol create.

Possibilità di individuare pattern ricorrenti, ad esempio squadre che segnano frequentemente nei primi 15 minuti o che mantengono invariato il risultato nella seconda parte della gara.

Aumento della trasparenza nelle analisi post-partita, permettendo a tifosi e operatori di contestualizzare meglio i risultati e le quote proposte.

In sintesi, la partnership tra Genius Sports e la Lega Serie A segna un’importante evoluzione nell’universo delle statistiche e delle quote nel calcio italiano. I dati ufficiali e aggiornati, resi disponibili in modo rapido e sicuro, costituiranno la base per una nuova stagione di analisi, informazione e trasparenza, a beneficio di operatori, tifosi e di tutto il movimento calcistico nazionale.