Serie A, Napoli-Lecce: le ultime sulle formazioni, Kvara verso la panchina

Napoli-Lecce ultime notizie sulle formazioni che scenderanno in campo oggi alle 15 allo stadio “Maradona” per la nona giornata di serie A. Per il turno infrasettimanale di martedì contro il Lecce, Antonio Conte valuta alcuni cambi nel suo Milan. Lobotka resta indisponibile, ma Meret tornerà in porta.

In difesa, il quartetto dovrebbe essere composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo, Gilmour agirà come regista, affiancato da McTominay e Anguissa. In attacco, Politano potrebbe partire dalla panchina, con Neres favorito al suo posto, mentre Ngonge è in ballottaggio con Kvaratskhelia, anche se il belga sembra avere un leggero vantaggio. Lukaku sarà confermato come punta.

Dopo la pesante sconfitta casalinga per 0-6 contro la Fiorentina, Gotti del Lecce è chiamato a cambiare modulo e giocatori, passando dal 4-4-2 a un più solido 4-3-3. Dovrà rinunciare a Berisha, infortunato, e a Gallo, squalificato, mentre Guilbert è in dubbio per un problema muscolare. Se non dovesse farcela, Pelmard è pronto a sostituirlo sulla fascia destra accanto alla coppia centrale Baschirotto-Gaspar. Jean potrebbe subentrare a gara in corso sulla destra, mentre Dorgu prenderà il posto di Gallo sulla sinistra.

A centrocampo, Gotti dovrebbe schierare un trio robusto formato da Ramadani, Pierret e Coulibaly, con Krstovic affiancato in attacco da Rebic e Morente, anche se Oudin potrebbe insidiare il croato per una maglia da titolare. Banda potrebbe entrare nel corso del match.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge.

Lecce (4-4-2): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret, Morente; Krstovic, Rebic.

Leggi anche: