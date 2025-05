Serie A, finale incredibile: tutte le possibili combinazioni per Scudetto, Champions e salvezza

Novanta minuti alla fine della Serie A. E ancora tutto, ma proprio tutto, da decidere. Lo scudetto, l’ultimo posto Champions, la corsa salvezza: sarà una domenica da vivere col cuore in mano, la Tv accesa come la radiolina nei tempi eroici. Ecco tutte le combinazioni possibili all’ultima giornata, che si presenta come un grande thriller calcistico.

Inter e Napoli a pari punti: decisivi gli ultimi 90 minuti

Scudetto: Napoli o Inter, oppure… spareggio?



Il duello tra Conte e Inzaghi si decide all’ultima curva. Il Napoli arriva al fotofinish con 79 punti, l’Inter insegue con 78. Entrambe affronteranno squadre senza più obiettivi: il Napoli in casa contro un Cagliari già salvo, l’Inter sul campo del Como, sicuro del decimo posto.

Napoli campione d’Italia se: vince; pareggia e l’Inter non vince; perde e l’Inter perde.

Inter campione d’Italia se: vince e il Napoli non vince.

Spareggio scudetto se: il Napoli perde e l’Inter pareggia (entrambe andrebbero a 79).

Corsa Champions: Juve, Roma, Lazio per un solo posto



Con Napoli, Inter e Atalanta già qualificate, resta un solo biglietto per l’Europa che conta. In corsa ci sono la Juventus (67 punti): gioca contro il Venezia che si gioca la salvezza. Roma (66 punti), di scena a Torino contro i granata senza più obiettivi. Lazio (65 punti), riceve il Lecce, che ha assolutamente bisogno di una vittoria. (continua dopo la foto)

L’ arrivo a tre è impossibile, la matematica consente solo due scenari di pari punti a due squadre. In entrambi i casi, sia con la Roma sia con la Lazio, i bianconeri sarebbero in vantaggio.

Juve qualificata se: vince; pareggia e la Roma non vince; perde e Roma e Lazio non vincono.

Roma qualificata se: vince e la Juve non vince.

Lazio qualificata se: vince, la Juve perde e la Roma non vince.

Conference League: una speranza per la Fiorentina



Il Bologna è qualificato all’Europa League grazie alla Coppa Italia. Chi tra Juve, Roma e Lazio resterà fuori dalla Champions finirà in Europa League o in Conference League. Resta una piccola speranza per la Fiorentina (attualmente a 62 punti), che sfida l’Udinese. Se i Viola agganciassero la Lazio a 65, sarebbero in vantaggio negli scontri diretti. In quel caso la Lazio resterebbe fuori dall’Europa.

Corsa salvezza: 5 squadre per due posti

Monza già giù, Cagliari già salvo. Ma il resto è un rompicapo. Ci sono cinque squadre coinvolte nella lotta per la sopravvivenza: Venezia (29), Empoli (31), Lecce (31) Verona (33), Parma (33).

Ecco le sfide decisive: Venezia-Juventus, i lagunari devono vincere contro una Juve che a sua volta ha bisogno dei 3 punti per la Champions; Empoli-Verona, con l’Empoli che con i 3 punti scavalcherebbe proprio i veneti, che a quel punto rischierebbero; Lazio-Lecce, con i pugliesi che per salvarsi devono vincere; Atalanta-Parma, con gli emiliani che hanno bisogno di un punto per essere tranquilli.

In caso di arrivo a pari punti, scatterà lo spareggio: andata e ritorno, con la seconda gara in casa della squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti. (continua dopo la foto)

Esempi possibili:

Arrivo a 34 punti di quattro squadre (Empoli, Parma, Lecce e Verona): Lecce ed Empoli salvi, spareggio tra Parma e Verona.

Arrivo a tre a 32 (Venezia, Empoli e Lecce): Lecce salvo, spareggio Venezia-Empoli.

Ci attende l’ultima giornata più tesa degli ultimi anni. Nessuno è tranquillo, tranne forse chi ha già fatto le valigie per la B o chi può brindare alla salvezza con un turno d’anticipo. Per tutti gli altri, sarà una roulette russa calcistica. Preparate i calcolatori: domenica, ogni gol cambierà la storia.

