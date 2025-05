Il Napoli sbatte sul Parma e su tre legni: al Tardini è 0-0. Ma Conte (espulso) resta in vetta

Parma-Napoli 0-0, un punto che vale oro per il Napoli di Antonio Conte, che pur senza brillare e con tre legni colpiti pareggia e resta da solo in vetta alla classifica grazie al contemporaneo pareggio dell’Inter contro la Lazio. Ora ai partenopei basterà una vittoria all’ultima giornata contro il Cagliari per assicurarsi lo scudetto.

A hard-fought battle ends goalless ❌ pic.twitter.com/Qotv8ExNEl — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) May 18, 2025

Primo tempo: possesso Napoli, palo di Anguissa

Nel primo tempo il Napoli domina il possesso palla, sfiorando il 70% nei primi 30 minuti, ma fatica a trovare spazi contro un Parma ben organizzato in un 5-3-2 compatto. I ducali si difendono e provano a colpire in contropiede: due tiri di Bonny finiscono tra le braccia di Meret. L’occasione più bella è però di marca azzurra, con Anguissa che inventa una magia: sombrero su Leoni e mancino al volo che si stampa sul palo.

Ripresa opaca, Conte cambia modulo

A inizio secondo tempo il Parma parte meglio e il Napoli continua a faticare nella costruzione. Conte allora cambia: dentro Neres e Billing, fuori Gilmour e Raspadori, e passaggio al 4-3-3 per sfruttare le fasce. Ma l’inerzia non cambia e gli azzurri sbattono contro la difesa avversaria.

Due traverse nella ripresa, ma la palla non entra

La sfortuna ci mette del suo: dopo il palo nel primo tempo, il Napoli colpisce altre due traverse. La prima con un tiro-cross di Politano, che beffa Suzuki ma si stampa sul montante; la seconda su punizione di McTominay, deviata con un riflesso dal portiere gialloblù. Conte prova anche la carta Ngonge, ma senza risultati concreti.

Caos nel finale: rigore prima concesso e poi revocato

Al 90’ arriva la notizia del pareggio della Lazio a Milano, che mantiene il Napoli a +1 sull’Inter. La tensione si alza: Conte e Chivu vengono espulsi per proteste dopo un acceso confronto a bordocampo. Nei minuti finali l’arbitro Doveri assegna un rigore al Napoli per un contatto su Neres, ma dopo revisione al VAR lo annulla per un precedente fallo di Simeone su Circati. Conte, da espulso, ordina ai suoi di non sbilanciarsi: il Napoli gestisce lo 0-0 e conserva il primo posto in classifica.

