Il Lecce supera il Torino di misura e fa un passo decisivo verso la salvezza

Al Via del Mare il Lecce cerca importantissimi punti salvezza contro un Torino che, invece, non ha grandi obiettivi, se non quello di chiudere il campionato al meglio possibile. C’è tensione fra le file giallorosse, visto che la squadra di Giampaolo viene da una lunga serie di partite senza acuti con l’esclusione del pareggio con l’Atalanta.

La bomba di Ramadani tiene il Lecce in vita: 1-0 al Torino https://t.co/d6E9K5cG1b pic.twitter.com/TaYtv6V4Hu — CalcioLecce (@LecceCalcio) May 18, 2025

Al 15′ brivido per i tifosi di casa per un corner di Lazaro che si stampa direttamente sulla traversa. Al 23′ rispondono i giallorossi con una bella azione che Krstovic conclude con un bel diagonale che termina fuori di poco. Al 37′ è ancora Lazaro a creare sulla fascia e sul suo assist Vlasic manda fuori di poco.

La partita si accende e due minuti più tardi è Helsagon e tentare la via della rete, ma Milinkovc-Savic è bravo a deviare in calcio d’angolo. L’ultima conclusione del primo tempo è di Casadei ma non impensierisce il portiere leccese. Ma è all’inizio del secondo tempo che la gara un po’ a sorpresa si sblocca, ed è un gol pesantissimo e anche molto bello: lo segna Rahmadani con un tiro che si insacca all’incrocio dove Milinkovic non può arrivare.

Il Lecce sulle ali dell’entusiasmo cerca il raddoppio, ed è Milinkovic-Savic a salvare i suoi con una bella uscita su Krstovic. E al 68′ è Coulibaly che dopo una bella azione vanifica tutto con una conclusione sul fondo. Il Lecce controlla e quando può cerca di rendersi ancora pericoloso, mentre il Torino non riesce a pungere. E al 90esimo può esplodere la gioia dei tifosi pugliesi.

