Serie A, caos salvezza: decide l'ultima giornata, possibile uno spareggio. Il campionato di calcio di Serie A 2023/24 si chiuderà domenica 26 Maggio 2024. Dopo la retrocessione del Sassuolo e in attesa del posticipo Salernitana-Verona, sono quattro le squadre (Frosinone, Verona, Udinese ed Empoli) ancora in lotta per non retrocedere: si deciderà tutto proprio durante la 38esima giornata di campionato. Aleggia nell'aria anche l'ipotesi di uno spareggio: il regolamento lo prevede in caso di arrivo a pari punti al 18° posto di due o più squadre. Se fossero tre (cosa ancora possibile), a giocarsi la salvezza in uno scontro su 180′ sarebbero le due messe peggio nella classifica avulsa.

Al Verona servono due punti per essere certo della salvezza: con un successo tra Salernitana e Inter, oppure con due pareggi, è fatta. In caso di doppia sconfitta sarebbe comunque salvo se l’Empoli dovesse perdere con la Roma, ma anche se i toscani pareggiassero e l’Udinese perdesse a Frosinone. Al Frosinone, la squadra messa meglio in classifica, basterà pareggiare nello scontro diretto casalingo con l’Udinese. Potrebbe salvarsi anche in caso di ko se l’Empoli perdesse con la Roma. Per essere certo della salvezza l’Udinese deve battere il Frosinone. In caso di pareggio dovrebbe sperare nella mancata vittoria dell’Empoli con la Roma. L’Empoli per salvarsi deve battere la Roma. Si va allo spareggio solo in due casi: a quota 34 con due tra Empoli, Udinese o Verona; a quota 35 con Frosinone e Verona.