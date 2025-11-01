Serie A, cambio in panchina al Genoa: risoluzione consensuale con Vieira

L’inizio della stagione di Serie A si conferma segnato da movimenti significativi sulle panchine. Dopo la recente separazione tra la Juventus e Tudor, anche al Genoa si registra un avvicendamento tecnico: Patrick Vieira si è dimesso dal ruolo di allenatore della squadra ligure in accordo con la società.

La decisione della risoluzione consensuale tra Vieira e il Genoa è maturata nelle ultime ore dopo un confronto tra le parti. Il club e il tecnico francese hanno scelto di interrompere anticipatamente il rapporto, ponendo fine a una collaborazione iniziata con grandi aspettative ma complicata dai risultati poco soddisfacenti finora ottenuti.

Questa mattina Vieira non ha diretto l’allenamento previsto alle 10:30. La responsabilità della squadra è stata affidata a Mimmo Criscito, storico capitano e figura di riferimento del Genoa, che guiderà il gruppo in veste di allenatore ad interim nella delicata sfida di lunedì contro il Sassuolo. La partita sarà determinante per la corsa alla salvezza, considerando la posizione di classifica attuale dei rossoblù.

Il compito di Criscito sarà quello di ricompattare lo spogliatoio e di guidare la squadra fino alla scelta definitiva del nuovo tecnico da parte della dirigenza.

Per il futuro della panchina, la società sta valutando diversi profili. Tra i nomi più accreditati figurano Daniele De Rossi, libero dopo l’esperienza con la Roma, Paolo Vanoli, che si è distinto al Venezia, e Luca Gotti, ex tecnico di Spezia e Udinese. La scelta dipenderà anche dall’esito dei prossimi match, in particolare contro Sassuolo e Fiorentina, sotto la guida temporanea di Criscito.

Il Genoa si trova ora a dover recuperare da una situazione di classifica terribile. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della squadra, che dovrà ritrovare fiducia nei propri mezzi e, soprattutto, cominciare a incamerare punti.

