Genoa allo sprofondo, ora Vieira ha le ore contate: i possibili sostituti

Il Genoa è in caduta libera e la situazione, ormai, sembra prossima al punto di rottura. Dopo l’ennesima prestazione deludente, quella contro la Cremonese al “Ferraris”, la società valuta un doppio cambio ai vertici tecnici e dirigenziali.

🔴🔵 Scossa in casa Genoa! Arriva Diego Lopez, ex ds del Lens. Ma non è finita: #Vieira resta in bilico dopo l’ultimo posto in classifica e il ko con la Cremonese 😬#SerieA https://t.co/MPUI7Quggb — La Notizia Sportiva (@notiziasportiva) October 31, 2025

Il presidente Sucu e l’amministratore delegato Blazquez sono rimasti profondamente insoddisfatti da quanto visto in campo e meditano una vera e propria rivoluzione interna. Inevitabile, a questo punto, visto l’ultimo posto con soli 3 punti in 9 partite. Dopo il buon rendimento dell’anno scorso, un crollo in parte inaspettato. (continua dopo la foto)

Va anche detto, però, che il Genoa ha venduto alcuni giocatori importanti e non li ha rimpiazzati con altri di sicuro rendimento e di pari esperienza. Con il senno di poi, appare quantomeno avventata la rinuncia a Pinamonti in attacco, reparto che oggi fatica moltissimo a trovare la via della rete.

In ogni caso, la permanenza in panchina di Patrick Vieira e quella in dirigenza del Ds Marco Ottolini sembrano ormai agli sgoccioli. Il tecnico francese, sotto contratto fino al 2027, è protagonista del peggior avvio di campionato del Genoa in Serie A.

Nonostante le recenti affermazioni del presidente, che aveva escluso “piani B o C” e ribadito che Vieira non doveva sentirsi in bilico, la fiducia nei confronti dell’allenatore appare ormai esaurita. In bilico anche Ottolini, responsabile delle scelte di un mercato estivo piuttosto strano. Decisioni che si sono rivelate fallimentari. (continua dopo la foto)

In cima alla lista dei candidati per la direzione sportiva c’è Diego Lopez, ex ds del Lens, che potrebbe prendere il posto di Ottolini e decidere poi sul futuro di Vieira. Proprio la prestazione disastrosa contro la squadra di Nicola avrebbe convinto la proprietà ad anticipare i tempi.

Genoa, Vieira al capolinea

Due le soluzioni allo studio per la panchina: un tecnico a interim pescato dal vivaio rossoblù – con Mimmo Criscito e Gennaro Ruotolo in pole – oppure un cambio più meditato dopo la trasferta di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Entrambi gli ex capitani del Grifone, oggi alla guida rispettivamente dell’Under 17 e dell’Under 16, potrebbero essere affiancati da un tecnico con patentino Uefa Pro.

Al momento l’ipotesi che Vieira possa restare alla guida del Genoa anche nelle prossime settimane appare quasi impossibile. La sensazione è che a breve si aprirà un nuovo capitolo in casa rossoblù, con una dirigenza e una guida tecnica completamente rinnovate.

