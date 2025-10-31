Inter, ancora niente da fare per Thuram: le scelte di Chivu per Verona

Inter, recuperato ma non ancora al meglio Marcus Thuram resterà probabilmente in panchina al Bentegodi, con Chivu deciso a preservarlo in vista della Champions League. Domenica contro il Verona, l’attacco nerazzurro sarà guidato da Lautaro Martínez e dal giovane El Chadaille Bonny, mentre Sucic resta intoccabile a centrocampo dopo l’ottima prova contro la Fiorentina.

Marcus Thuram è tornato in gruppo, anche se non per tutta la sessione di allenamento. pic.twitter.com/vSEE1hUZ6V — SPONDA NERAZZURRA (@spondanews) October 30, 2025

Per la trasferta di Verona, l’allenatore dell’Inter prepara alcuni cambi, consapevole del peso della gara anche in chiave classifica, visto lo scontro diretto serale tra Milan e Roma. In difesa, Carlos Augusto dovrebbe prendere il posto di Bastoni, mentre Bisseck sarà nuovamente schierato al centro: una scelta che conferma la fiducia di

A centrocampo si profila un turno di riposo per uno tra Calhanoglu e Barella, con Zielinski pronto a partire dall’inizio. Sucic, invece, resta il perno del reparto: il suo gol spettacolare contro la Fiorentina gli ha assicurato piena fiducia.

Thuram ha svolto ieri parte dell’allenamento con il gruppo e oggi l’intera sessione, ma difficilmente sarà rischiato dal primo minuto: la priorità è averlo al top mercoledì contro il Kairat Almaty in Champions.

Lautaro, invece, guiderà ancora l’attacco, rinviando il proprio turno di riposo alla coppa, dove l’impegno appare più agevole. Con questo assetto, Chivu punta a consolidare la vetta e gestire le forze: tra Verona e Champions, l’obiettivo è uno solo: mantenere l’Inter competitiva su tutti i fronti.

