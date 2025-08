Serie A 2025/26: statistiche e quote top capocannonieri

La corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2025/26 si preannuncia più aperta e interessante che mai. Con il campionato al via tra meno di un mese, l’attenzione degli appassionati si concentra non solo sulle squadre, ma anche sui bomber che animeranno la stagione. Lautaro Martínez, Moise Kean, Jonathan David e Marcus Thuram guidano la lista dei favoriti secondo i bookmaker, con altri nomi illustri come Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku pronti a inserirsi nella lotta. Analizziamo statistiche, andamento recente e le principali quote antepost per capire meglio chi potrebbe emergere tra i protagonisti della nuova stagione.

Panoramica sulla corsa al capocannoniere Serie A 2025/26

La Serie A 2025/26 avrà inizio tra poche settimane e, come ogni anno, la sfida per il titolo di capocannoniere è uno degli aspetti più seguiti dagli appassionati. Le squadre sono impegnate negli ultimi giorni di ritiro, il mercato estivo è ancora in fermento e gli allenatori stanno valutando le soluzioni migliori per valorizzare i propri attaccanti. Quest’anno, oltre ai soliti noti, diversi nuovi acquisti e cambi in panchina potrebbero influenzare la classifica marcatori. La scommessa sul capocannoniere è tra le più affascinanti: richiede di valutare il modulo della squadra, il ruolo del giocatore nelle strategie offensive e la sua affidabilità come rigorista. La storia recente insegna che, pur esistendo dei favoriti, non mancano mai le sorprese.

Analisi delle statistiche: forma e rendimento dei bomber

Negli ultimi sette anni, il titolo di capocannoniere ha visto alternarsi grandi nomi e outsider:

Fabio Quagliarella (2018/19, Sampdoria ): 26 gol

(2018/19, ): 26 gol Ciro Immobile (2019/20 e 2021/22, Lazio ): 36 e 27 gol

(2019/20 e 2021/22, ): 36 e 27 gol Cristiano Ronaldo (2020/21): 29 gol

(2020/21): 29 gol Victor Osimhen (2022/23, Napoli ): 26 gol

(2022/23, ): 26 gol Lautaro Martínez (2023/24): 24 gol

(2023/24): 24 gol Mateo Retegui (2024/25, Atalanta): 25 gol

La tendenza evidenzia come spesso i grandi bomber partano favoriti, ma ogni stagione può riservare sorprese, come la vittoria di Retegui da outsider nella scorsa edizione. I candidati principali per la stagione 2025/26 si presentano con curriculum di tutto rispetto e ruoli centrali nei rispettivi club:

Lautaro Martínez : confermato leader offensivo dell’ Inter , rigorista e punto fermo dell’attacco.

: confermato leader offensivo dell’ , rigorista e punto fermo dell’attacco. Moise Kean : titolare alla Fiorentina , in ottima forma e centrale nel progetto offensivo.

: titolare alla , in ottima forma e centrale nel progetto offensivo. Jonathan David : nuovo acquisto della Juventus , con possibilità di essere protagonista se i bianconeri adotteranno un gioco più verticale.

: nuovo acquisto della , con possibilità di essere protagonista se i bianconeri adotteranno un gioco più verticale. Marcus Thuram: ben integrato nell’Inter, affidabile e in grado di garantire continuità.

Quote aggiornate dei bookmaker sui principali favoriti

Le quote antepost dei bookmaker rispecchiano il valore e la reputazione degli attaccanti in lizza:

Giocatore Squadra Quota bet365 Lautaro Martínez Inter 5.50 Moise Kean Fiorentina 6.50 Jonathan David Juventus 8.00 Marcus Thuram Inter 13.00

Le quote possono variare in base alle notizie di mercato e agli sviluppi di preparazione. Lautaro Martínez gode della quota più bassa, a conferma del suo status di favorito, anche grazie alla titolarità indiscussa e alla capacità realizzativa. Kean e David promettono di essere alternative concrete, mentre Thuram potrebbe rappresentare una scommessa interessante per chi cerca una quota più alta.

Curiosità numeriche e tendenze recenti tra i marcatori

La storia recente della Serie A dimostra come la classifica marcatori sia spesso dominata da giocatori di assoluto valore, ma non mancano le sorprese:

Negli ultimi 7 anni, solo in due occasioni il titolo è andato a un outsider, come nel caso di Retegui nel 2024/25.

nel 2024/25. Il ruolo di rigorista è stato determinante per diversi vincitori, come Immobile e Lautaro .

e . Le squadre più offensive e con un gioco votato all’attacco tendono ad offrire maggiori opportunità ai propri centravanti.

Le quote dei bookmaker tengono conto non solo delle doti individuali, ma anche della struttura e della strategia della squadra.

Questi dati suggeriscono che, pur esistendo degli indizi, la competizione resta aperta ad ogni esito.

In conclusione, la lotta per il titolo di capocannoniere della Serie A 2025/26 si annuncia equilibrata e ricca di spunti statistici. Le quote dei bookmaker riflettono lo stato di forma e il valore dei principali bomber, ma la storia recente insegna che sorprese e outsider possono sempre emergere nel corso della stagione.