Durante la scorsa puntata di “Che Sarà“, programma condotto da Serena Bortone su Rai 3, la padrona di casa ha letto in diretta il discusso monologo antifascista (e definito anche “anti-Meloni) sul 25 aprile di Antonio Scurati. La sua scelta potrebbe avere delle conseguenze molto serie. (Continua…)

Leggi anche: Serena Bortone, la famosissima al suo posto in Rai: il nome è pesantissimo

Leggi anche: Serena Bortone, il messaggio choc sull’addio: gelo in studio

Serena Bortone legge in diretta il monologo di Antonio Scurati

La nota conduttrice televisiva Serena Bortone, durante la scorsa puntata di “Che Sarà”, ha letto in diretta il discusso monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. La conduttrice ha ripercorso in studio l’intera vicenda, dichiarando: “Come probabilmente saprete, stasera era previsto un monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati che invece non ci sarà. Ieri sera ho scoperto causalmente che il contratto con Scurati era stato annullato. Ho passato tutta la sera a telefonare, mandare messaggi e email, ma non sono riuscita ad ottenere alcuna spiegazione. Quindi ho telefonato a Scurati per spiegargli che non ne sapevo nulla”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Siccome ho letto ricostruzioni fantasiose e offensive, preciso che la reazione di Scurati è stata di regalarmi il testo scritto per noi, autorizzandomi a leggerlo: cosa che adesso farò”. La sua decisione, però, potrebbe avere conseguenze molto serie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)