Segre – Seymandi, cosa trapela dagli avvocati dopo lo scandalo

La vicenda che ha visto coinvolto Massimo Segre ha lasciato tutti a bocca aperta. Il commercialista e banchiere, durante una festa organizzata per annunciare le nozze, ha svelato tutti i presunti tradimenti della compagna, Cristina Seymandi. La donna ha minacciato di denunciare l’accaduto e adesso pare si possa mettere male per Segre. (Continua…)

Massimo Segre e Cristina Seymandi, cos’è successo

Massimo Segre e Cristina Seymandi sembravano una coppia molto affiatata. La coppia aveva organizzato una festa per annunciare le nozze. Durante la festa, però, il noto commercialista e banchiere ha deciso di svelare tutti i presunti tradimenti della compagna, mettendo fine così davanti a tutti alla relazione amorosa. Il suo monologo è stato registrato dai presenti ed è finito sul web, diventando virale in poco tempo. La Seymandi ovviamente ha minacciato di denunciare l’accaduto e querelare l’ex compagno, per il quale adesso si mette male. (Continua…)

Minacce di denuncia e querela

Il monologo di Massimo Segre è passato di smartphone in smartphone, diventando virale sul web. Una figuraccia non solo per la sua compagna, ma anche per lui. Probabilmente l’intento del noto banchiere non era assolutamente questo. Egli voleva farlo in pubblico, ma forse non si augurava divenisse virale. Dopo l’accaduto, sia da una parte che dall’altra, sono partite le minacce di denuncia e di querela. Da futuri sposi si sono trasformati in nemici. Prima c’erano di mezzo i testimoni di nozze, adesso gli avvocati. (Continua…)

Massimo Segre accordo ex compagna: cosa trapela

Dopo le minacce di denuncia e querela, le parti chiamate in causa potrebbero trovare un accordo. È quanto annunciato da La Stampa: “Stanno trattando per cercare un accordo che metta fine a questa disputa, che la racchiuda in un doveroso silenzio”. C’è il presentimento che questo accordo possa costare molti soldi ad una delle parti. Di mezzo, infatti, ci sarebbe la reputazione di Cristina Seymandi, messa alla mercé dall’ex compagno. Nel possibile accordo potrebbe finire anche l’anello di zaffiri della mamma di Segre donato da quest’ultimo alla Seymandi, ma misteriosamente sparito.