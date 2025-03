Home | Scuole chiuse per Pasqua e 1° Maggio: il calendario regione per regione

Scuole chiuse per Pasqua e 1 Maggio: il calendario regione per regione. Le festività pasquali e dei lavoratori sono sempre più vicine e le famiglie italiane si chiedono quando finiranno le lezioni e quando inizieranno le vacanze per gli studenti. Vediamo nel dettaglio il calendario di chiusura previsto per ogni regione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Scuole chiuse: il calendario dello stop alle lezioni

Mancano meno di tre mesi alla fine della scuola per gli studenti italiano che non dovranno sostenere gli esami di Stato. Nel frattempo, per loro ci saranno alcune pause, grazie alle vacanze di Pasqua e alle festività del 25 aprile e il 1° maggio. Per alcuni sarà anche possibile approfittare dei ponti per allungare il week end e godersi alcuni giorni di riposo con la famiglia. Tuttavia, è bene ricordare che non tutte le Regioni d’Italia hanno deciso di attuare il ponte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Scuola, mappa delle festività e chiusure 2025

Ogni regione ha un calendario scolastico diverso, e anche all’interno della stessa regione, le scuole possono stabilire date differenti per le vacanze. Gli istituti, infatti, hanno la possibilità di adattare i propri calendari, scegliendo altri giorni di sospensione delle lezioni, purché rispettino il numero minimo di giorni di scuola previsti per l’anno scolastico. Chi abbia in mente di organizzare gite fuori porta o semplicemente chi abbia necessità di organizzare lo studio tenendo conto dei giorni di festa, dovrà consultare le disposizioni previste dalla propria scuola. Di seguito, un riepilogo delle date delle vacanze di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio per ogni regione.

