Domani, martedì 28 gennaio 2025, alcune scuole resteranno chiuse per allerta meteo. Il maltempo continua a provocare danni nel nostro paese e alcune amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici, oltre ai parchi e ai cimiteri, in vista del nuovo temporale e del forte vento che si abbatterà sul nostro paese. (Continua…)

Scuole chiuse domani 28 gennaio 2025 per allerta meteo

Scuole chiuse domani, martedì 28 gennaio, per maltempo in alcuni comuni italiani. Stando alle ultime previsioni, sono previsti temporali soprattutto sulle regioni del Nord Ovest della Penisola. La Protezione civile ha già diramato per alcuni territori un avviso di allerta meteo rossa, mentre per altri l’avviso di allerta è di colore arancione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)