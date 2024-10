Scontro violentissimo, auto spezzata a metà: tragedia sulle strade italiane

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. In questo ore si è verificato un terribile incidente stradale a Tradate dove ha perso la vita un 18enne. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Tradate, morto un ragazzo di 18 anni: i fatti

Sabato notte è avvenuto un tragico incidente a Tradete, in provincia di Varese, nel quale è rimasto coinvolto un gruppo di giovani tra i 18 e i 25 anni. Un ragazzo appena maggiorenne, come riportato da The social post, ha perso la vita mentre guidava uno dei due veicoli coinvolti. L’incidente è avvenuto poco prima delle tre in via Costa dal Re, una strada che connette il Varesotto al Comasco e che si inoltra nelle aree periferiche prima di entrare nel parco regionale della Pineta di Appiano Gentile. Immediatamente sul luogo del sinistro sono giunti i medici del 118 e le Forze dell’Ordine.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”