Scontro tra due tram in stazione: decine di feriti, panico tra passeggeri

Ieri pomeriggio c’è stato un terribile incidente: due tram sono entrati in collisione nel tunnel che conduce ad una fermata della stazione ferroviaria della città. Il bilancio del sinistro è davvero terribile. Inizialmente la prefettura aveva parlato di almeno 20 feriti, ma più tardi le cifre sono lievitate. (Continua…)

Scontro tra due tram: bilancio grave

Due tram sarebbero entrati in collisione ieri pomeriggio nel tunnel che conduce alla fermata della stazione ferroviaria della città. Le cause dello scontro sono ancora ignote. La polizia indaga per capire cosa sia successo realmente. Il bilancio è davvero grave. Inizialmente la prefettura aveva parlato di almeno 20 feriti, ma il numero è poi lievitato nelle ore successive. I feriti, infatti, sarebbero almeno una cinquantina. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)