Scontro frontale tra auto e moto, morti due motociclisti

Ieri sera è stato uno scontro frontale tra un auto e una moto. I due motociclisti sono morti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per i due motociclisti però non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Leggi anche: Tragico incidente in moto, si schianta contro una Fiat Panda

Leggi anche: Italia, incidente stradale per il campione di Serie A: cos’è successo

Scontro frontale tra auto e moto: due morti

Nella serata di ieri c’è stato un incidente mortale in Italia. La dinamica è ancora da chiarire, ma stando alle prime informazioni che si apprendono pare si tratti di un frontale tra una moto e un furgoncino. Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per i due motociclisti però non c’è stato niente da fare. Le due vittime erano marito e moglie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)