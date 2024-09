Scontri prima di Genoa-Sampdoria, la situazione. I timori della vigilia si sono concretizzati: i tifosi di Genoa e Sampdoria si sono scontrati nei pressi dello stadio Ferraris, diverse ore prima della partita di Coppa Italia di questa sera. Video sui social mostrano i gruppi rivali armati di bastoni e mazze, con i volti coperti da cappucci.

Tensioni pre derby a Genova. Scontri con le forze dell'ordine. Stasera Genoa-Sampdoria in Coppa Italia. Lo stadio di Marassi blindato.

A quasi tre anni dall’ultimo derby della Lanterna, la città temeva disordini tra le tifoserie. Per questo, Questura e Prefettura avevano organizzato rigidi piani di sicurezza per un evento considerato ad alto rischio. Nella zona di Marassi sono state installate barriere alte tre metri per separare i tifosi, mentre elicotteri sorvolano l’area.

Lo scontro più recente tra le due tifoserie risale a maggio scorso, quando gli ultras di Genoa e Samp si affrontarono in piazza Alimonda per il furto di alcuni striscioni. Si temeva un’escalation, e oggi i timori si sono avverati.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da LaPresse, il Genoa ha consigliato ai giovani della sua squadra Primavera e del settore giovanile di non recarsi allo stadio per la partita di questa sera, vista l’alta probabilità di scontri già in corso.