Scompare nel nulla a 16 anni, poi dopo 52 anni accade l’impensabile: come la trovano

Una ragazza è scomparsa nel nulla quando aveva solo 16 anni. Era il lontano 1972. La polizia non aveva mai chiuso il caso dopo la denuncia di scomparsa dei parenti, pur accantonandolo in mancanza di indizi certi sulla sua sorte. La svolta nelle indagini è arrivata a dicembre. 52 anni dopo, il caso è stato risolto. Come hanno trovato Sheila?

Sheila Fox scomparsa a 16 anni, trovata viva 52 anni dopo

La 16enne di Coventry, nel Regno Unito, era scomparsa dal centro della città del West Midlands dove abitava coi genitori nel lontano 1972, in un'epoca in cui i social non esistevano ed era facile sparire senza lasciare tracce. La polizia del West Midlands ha fatto un passo che si è rivelato decisivo per risolvere il caso. Sheila Fox è stata trovata viva 52 anni dopo la sua scomparsa. Ora ha 68 anni. Come è stata rintracciata?

Come è stata trovata Sheila Fox?

La scorsa settimana, la polizia del West Midlands aveva trovato una nuova foto di Sheila, risalente al periodo dell’allontanamento e ha deciso di pubblicarla online sul sito web e sui suoi canali social. Qualcuno ha riconosciuto la donna in quella vecchia foto in bianco e nero sgranata e ha allertato la polizia. Sheila è viva e vegeta: è stata localizzata e interrogata. La donna oggi ha 68 anni e vive in un’altra parte del Paese. “Gli agenti che stavano indagando hanno trovato una foto di Sheila risalente al periodo della sua scomparsa, che è stata pubblicata sul nostro sito web e sui social media. Nel giro di poche ore dall’appello, alcuni cittadini hanno fornito informazioni che hanno portato a lei, risolvendo finalmente uno dei casi di scomparsa più duraturi su cui abbiamo mai indagato”, ha fatto sapere la polizia. Perché Sheila era sparita nel nulla?

