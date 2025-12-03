Scandicci-Le Cannet: statistiche e quote Champions League

Scandicci affronta una trasferta impegnativa in Francia per la seconda giornata della Champions League di pallavolo femminile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 dicembre, alle ore 20, nella Palestre Le Cannet Big Hall, dove le toscane sfideranno il Volero Le Cannet. La partita rappresenta un momento cruciale per la stagione della squadra italiana, che si trova ad affrontare una fase ricca di impegni, tra cui l’imminente viaggio in Brasile per il Mondiale per Club.

Analisi dell’evento: trasferta decisiva per Scandicci in Champions League

La sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Volero Le Cannet è particolarmente significativa per entrambe le formazioni. Scandicci, allenata da Marco Gaspari, arriva all’incontro dopo aver consolidato il secondo posto in Serie A1 grazie al netto successo 3-0 contro la CBF Balducci HR. La vittoria ha confermato il buon momento di forma delle toscane, che puntano a ottenere un altro risultato positivo utile per presentarsi nel modo migliore allo scontro diretto con il VakıfBank nella tappa successiva della competizione europea.

Dall’altra parte, le francesi guidate da Marco Fenoglio occupano il quinto posto nella massima serie transalpina. Recentemente hanno ottenuto un successo combattuto contro Levallois Paris Saint-Cloud (3-2), ma sono reduci da una sconfitta per 3-0 al debutto europeo contro il VakıfBank. Il fattore campo potrebbe essere determinante per il Le Cannet, che conta sul sostegno del proprio pubblico e su una rosa giovane e fisica.

Statistiche comparative: forma attuale, precedenti tra le squadre e rendimento

L’incontro rappresenta il primo confronto ufficiale tra Scandicci e Le Cannet in Champions League. Tuttavia, alcuni dati interessanti emergono dall’analisi dei precedenti e della forma recente:

Scandicci ha un precedente positivo contro club francesi in Europa, avendo eliminato il RC Cannes nei quarti della Challenge Cup 2021-2022 con doppia vittoria (3-1, 3-0).

Per quanto riguarda la possibile formazione, Scandicci dovrebbe confermare lo schieramento dell’ultima gara: Ognjenović in regia, Antropova opposta, Skinner e Bosetti schiacciatrici, Nwakalor e Weitzel centrali, con Castillo libero. Il Le Cannet dovrebbe rispondere con De Almeida Rios, Popova, Račkovska, Svetnik, Staniulytė, Dautova e Giardino libero.

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’attuale stato di forma delle due squadre e l’esperienza internazionale di Scandicci. Sebbene non siano disponibili dati precisi sulle quote, è ragionevole ipotizzare che la squadra italiana possa essere considerata favorita dagli operatori, grazie alle recenti prestazioni e all’organico competitivo. Tuttavia, la giovane formazione del Le Cannet e il fattore campo potrebbero rendere il match più equilibrato del previsto.

I mercati più seguiti includono il risultato finale, il numero totale di set e il margine di vittoria.

Le quote potrebbero inoltre riflettere la possibilità di una partita combattuta, con più di tre set giocati, data l’imprevedibilità mostrata dal Le Cannet in stagione.

Tendenze, curiosità numeriche e statistiche utili

Alcuni dati e curiosità statistiche arricchiscono il quadro dell’evento:

Scandicci non ha mai perso contro formazioni francesi nelle competizioni europee recenti.

non ha mai perso contro formazioni francesi nelle competizioni europee recenti. Il Le Cannet ha vinto l’ultima partita di campionato al tie-break, segno di una certa tenuta mentale nei momenti decisivi.

ha vinto l’ultima partita di campionato al tie-break, segno di una certa tenuta mentale nei momenti decisivi. Entrambe le squadre presentano roster con un mix di esperienza e giovani talenti, elemento che potrebbe influenzare l’andamento dei set.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Mix, NOW e DAZN, a conferma dell’interesse mediatico crescente per la pallavolo femminile europea.

In conclusione, la sfida tra Scandicci e Le Cannet per la Champions League femminile si preannuncia come un incontro ricco di spunti statistici e dati interessanti. Le toscane puntano a confermare il buon momento, ma le francesi, spinte dal pubblico di casa, proveranno a rendere la vita difficile alle avversarie. L’analisi dei numeri e delle tendenze aiuta a comprendere meglio la posta in palio in questo importante appuntamento europeo.