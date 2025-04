Hai attivato un bonus di benvenuto scommesse, lo vedi accreditato nel conto, ma quando provi a prelevare le vincite… ti compare un messaggio di errore? Succede spesso, soprattutto a chi è alle prime esperienze con il mondo del betting.

Il motivo è semplice: anche se il credito promozionale è visibile, non significa che sia subito prelevabile. I bookmaker ADM come Snai, GoldBet, Planetwin365, Lottomatica, NetBet o Sisal impongono condizioni precise che vanno rispettate per poter sbloccare il bonus e trasformare le eventuali vincite in saldo reale.

Il più importante di questi vincoli si chiama rollover: un requisito di puntata che ti obbliga a giocare il bonus una o più volte prima di poter incassare.

In questa guida ti spieghiamo, passo dopo passo, come convertire un bonus in denaro reale, evitando errori comuni e sfruttando al massimo la promozione di benvenuto che hai attivato.

Passaggio Descrizione 1. Registrazione Iscriviti al sito del bookmaker scelto e inserisci i tuoi dati personali correttamente. 2. Verifica del conto Verifica la tua identità caricando un documento valido. 3. Effettua il deposito Deposita l’importo richiesto per attivare il bonus (se richiesto). Controlla i metodi di pagamento accettati. 4. Piazzare la prima scommessa Piazza una scommessa che soddisfi i requisiti del bonus (ad esempio, una quota minima). 5. Attendi l’accredito del bonus Una volta soddisfatti i requisiti di scommessa, il bonus verrà accreditato sul tuo conto.

Cosa significa “sbloccare un bonus” nel betting

Nel linguaggio dei bookmaker, sbloccare un bonus significa soddisfare tutte le condizioni necessarie per trasformare il credito promozionale in saldo reale, ovvero in denaro che puoi prelevare o continuare a utilizzare liberamente.

Quando attivi un bonus di benvenuto, l’importo assegnato viene generalmente accreditato come saldo bonus o credito non prelevabile. Questo credito è utilizzabile per piazzare scommesse, ma le eventuali vincite restano bloccate fino al completamento del rollover (anche chiamato requisito di puntata, o condizione di sblocco). In altre parole:

il bonus è tuo,

puoi usarlo per scommettere,

ma non puoi incassarlo né prelevare le vincite finché non hai rispettato tutte le regole indicate nei termini e condizioni della promozione.

Ogni bookmaker ADM ha regole leggermente diverse, ma tutti condividono un principio:

il bonus è uno strumento per giocare, e solo chi dimostra un uso attivo e corretto può convertirlo in saldo prelevabile.

Come funziona il rollover: la chiave per convertire il bonus

Il rollover è il requisito più importante da rispettare per poter convertire un bonus in saldo reale. In pratica, si tratta di una condizione di puntata obbligatoria che stabilisce quante volte devi rigiocare l’importo del bonus (e in alcuni casi anche del deposito) prima di poter prelevare le vincite ottenute.

Esempio concreto

Hai ricevuto un bonus di benvenuto di 100€ con rollover 5x. Significa che dovrai effettuare scommesse per un totale di 500€ (100 x 5) su eventi che rispettino le condizioni previste (es. quota minima, sport ammessi, mercati validi).

Cosa bisogna controllare sempre?

Quote minime valide : solitamente da 1.50 in su

: solitamente da 1.50 in su Mercati ammessi : spesso esclusi virtuali, sistemi o casinò

: spesso esclusi virtuali, sistemi o casinò Tipologia di scommessa : alcune promo valgono solo per giocate singole o multiple

: alcune promo valgono solo per giocate singole o multiple Periodo di validità: di norma da 7 a 30 giorni per completare il rollover

Attenzione alle differenze tra bookmaker

Ogni operatore ha regole specifiche. Ad esempio:

Snai richiede quote minime da 1.50, con rollover contenuto

richiede quote minime da 1.50, con rollover contenuto GoldBet applica un rollover x3 molto accessibile

applica un rollover x3 molto accessibile Sisal può strutturare il bonus in scaglioni, ognuno con condizioni a sé

può strutturare il bonus in scaglioni, ognuno con condizioni a sé Lottomatica distingue tra bonus sport e bonus multipla, con requisiti dedicati

Per non perdere il bonus e le vincite generate, è fondamentale leggere attentamente i termini e condizioni prima di iniziare a giocare.

Strategie per sbloccare il bonus senza errori

💡 Consigli per Sbloccare Facilmente il Bonus Controlla le quote minime : Verifica le quote minime richieste per soddisfare i requisiti del bonus, e cerca di giocare su scommesse con quote più alte per completare rapidamente il rollover.

: Verifica le quote minime richieste per soddisfare i requisiti del bonus, e cerca di giocare su scommesse con quote più alte per completare rapidamente il rollover. Fai attenzione alla scadenza : Ogni bonus ha una scadenza. Pianifica in anticipo e non rimandare l’uso del bonus fino all’ultimo momento.

: Ogni bonus ha una scadenza. Pianifica in anticipo e non rimandare l’uso del bonus fino all’ultimo momento. Piazza scommesse multiple : Alcuni bonus si sbloccano più velocemente con scommesse multiple, che ti permettono di scommettere su più eventi contemporaneamente.

: Alcuni bonus si sbloccano più velocemente con scommesse multiple, che ti permettono di scommettere su più eventi contemporaneamente. Distribuisci le scommesse nel tempo: Invece di piazzare tutte le scommesse in un solo giorno, distribuiscile su più giorni per ridurre il rischio di perdere il bonus.

Molti utenti attivano un bonus di benvenuto, iniziano a scommettere, ma non riescono a soddisfare il rollover. Spesso il problema non è il regolamento, ma come viene gestito il credito bonus. Ecco alcune strategie semplici ed efficaci per liberare il bonus e rendere prelevabili le vincite.

1. Scommetti su quote intermedie

Evitare sia quote troppo basse (non valide) sia quote troppo alte (troppo rischiose). L’ideale è concentrarsi su eventi con quota tra 1.60 e 2.20. Questo range massimizza le probabilità di vincita e contribuisce al rollover in modo regolare.

2. Spezza il bonus su più scommesse

Invece di puntare l’intero bonus in una sola giocata, è più sicuro dividere l’importo in scommesse più piccole. Così riduci il rischio di perdere tutto in un colpo solo e aumenti le occasioni di rispettare i requisiti.

3. Evita il cashout

Molti bookmaker escludono dal rollover le scommesse chiuse con l’opzione cashout. Anche se può sembrare una tutela, in realtà rischi di invalidare completamente la puntata ai fini del bonus.

4. Controlla i mercati ammessi

Alcuni operatori, come Leovegas o NetBet, specificano che certe tipologie di scommessa (virtuali, casinò, sistemi) non contribuiscono al rollover. Assicurati di puntare solo su sport e mercati validi.

5. Leggi i termini ogni volta

Anche se hai già usufruito di altri bonus, non dare mai per scontato che le regole siano uguali. Ad esempio, Sisal e Lottomatica hanno spesso meccanismi a scaglioni con rollover specifici per ogni tranche. Rispettare queste accortezze ti permette di usare il bonus con intelligenza, aumentare le probabilità di sbloccarlo e ottenere vincite realmente prelevabili.

❌ Cosa Fare se Non Riesci a Sbloccare il Bonus Verifica i requisiti : Controlla se hai rispettato tutte le condizioni, come la quota minima e i mercati validi.

: Controlla se hai rispettato tutte le condizioni, come la quota minima e i mercati validi. Contatta l’assistenza clienti : Se hai problemi con l’accredito del bonus o se ritieni che ci sia stato un errore, contatta subito l’assistenza clienti.

: Se hai problemi con l’accredito del bonus o se ritieni che ci sia stato un errore, contatta subito l’assistenza clienti. Consulta la sezione “Bonus attivi”: Verifica se il bonus è stato effettivamente accreditato nella tua area riservata. Se non lo trovi, contatta l’assistenza.

Quando puoi prelevare le vincite?

Uno degli errori più comuni tra chi attiva un bonus scommesse è pensare di poter prelevare immediatamente le vincite ottenute con il credito promozionale. In realtà, ogni bonus di benvenuto ha delle condizioni di sblocco ben precise che devono essere completate prima di poter incassare.

Cosa devi aver fatto per poter prelevare:

Completato il rollover: solo una volta soddisfatto il requisito di puntata (es. 5x, 8x) le vincite maturate diventano saldo reale. Usato il bonus entro la scadenza: se lasci scadere il bonus, anche le vincite associate vengono annullate. Giocato su eventi e quote valide: le puntate fuori dai parametri stabiliti non vengono conteggiate. Convalidato il conto gioco: se non invii il documento d’identità entro i termini, non puoi né sbloccare né prelevare nulla.

Il bonus è prelevabile?

Nella maggior parte dei casi, no. Il credito bonus serve solo per giocare. Quello che puoi prelevare è l’importo delle vincite, ma solo se:

sono state ottenute rispettando le condizioni dell’offerta,

sono state trasformate da saldo promozionale a saldo reale.

Bookmaker come Snai, GoldBet, Planetwin365, Lottomatica e Sisal rendono ben visibile, nell’area personale, lo stato del tuo bonus e il saldo effettivamente disponibile per il prelievo.

Caratteristica Bonus Prelevabile Bonus Non Prelevabile Che cos’è? Bonus che può essere trasformato in denaro reale una volta che i requisiti sono soddisfatti. Bonus che può essere utilizzato solo per scommettere, ma non può essere prelevato direttamente. Quando diventa prelevabile? Dopo aver completato i requisiti di scommessa (rollover) e soddisfatto le condizioni del bonus. Mai. Le vincite ottenute con il bonus sono prelevabili, ma l’importo del bonus non lo è. Esempio Un bonus di 100€ diventa prelevabile dopo aver scommesso 500€ su eventi con quota minima di 1.50. Una free bet da 10€ che può essere utilizzata su eventi specifici, ma non può essere prelevata.

Cosa succede se non completi il rollover in tempo?

Ogni bonus benvenuto scommesse ha una validità limitata. Se non completi il rollover entro il periodo indicato nei termini e condizioni, il rischio è di perdere sia il bonus che le vincite ottenute con esso.

Scadenza media dei bonus

La maggior parte dei bookmaker ADM concede tra 7 e 30 giorni per completare il rollover.

per completare il rollover. Alcuni, come Sisal o Lottomatica , propongono bonus a scaglioni (es. 25€ a settimana), ognuno con una scadenza autonoma .

o , propongono bonus a scaglioni (es. 25€ a settimana), ognuno con una . Se attivi il bonus ma non giochi entro il periodo previsto, il credito viene revocato automaticamente.

E le vincite già ottenute?

Anche le vincite maturate con il bonus, se non convertite in tempo, vengono annullate. Questo accade perché sono considerate parte del saldo promozionale, e quindi soggette alle stesse condizioni.

Cosa fare per evitare di perdere il bonus?

Segna la data di scadenza del bonus non appena lo ricevi.

non appena lo ricevi. Controlla con regolarità l’avanzamento del rollover nell’area personale del sito.

Non aspettare gli ultimi giorni per iniziare a scommettere: molte offerte richiedono più giocate consecutive per essere sbloccate.

Ricorda: un bonus non utilizzato correttamente non solo non porta vantaggi, ma viene automaticamente rimosso dal conto gioco alla scadenza.

Le regole di prelievo: metodi e tempistiche

Dopo aver sbloccato il bonus di benvenuto e soddisfatto il rollover, arriva il momento più atteso: prelevare le vincite. Tutti i bookmaker ADM permettono di incassare il saldo reale tramite i principali strumenti di pagamento, ma solo a determinate condizioni.

1. Prelievo consentito solo dopo verifica conto

Nessun bookmaker consente il prelievo se non hai completato la verifica del conto gioco, ovvero l’invio del tuo documento d’identità entro 30 giorni dalla registrazione. Senza questo passaggio, anche se hai soddisfatto il rollover, le vincite restano bloccate.

2. Metodi di prelievo disponibili

I principali operatori, come Snai, GoldBet, Sisal, Eurobet e NetBet, offrono:

Carte di credito/debito (Visa, Mastercard)

(Visa, Mastercard) PayPal e portafogli elettronici (dove supportati)

e portafogli elettronici (dove supportati) PostePay

Bonifico bancario

In alcuni casi: prelievo in agenzia (Snai e Sisal)

Il prelievo deve avvenire con lo stesso metodo usato per il deposito, se compatibile.

3. Tempistiche di accredito

PayPal e wallet : 24–48 ore lavorative

: 24–48 ore lavorative Carte e bonifico : 2–5 giorni lavorativi

: 2–5 giorni lavorativi Prelievo in punto vendita: immediato (dove previsto)

Le tempistiche possono variare a seconda del bookmaker, del giorno della richiesta e della banca di appoggio.

4. Importi minimi e massimi

Ogni operatore stabilisce dei limiti:

Importo minimo di prelievo: da 5€ a 20€

Importo massimo giornaliero o settimanale: variabile

Consulta sempre la sezione “Prelievi” del sito ufficiale del bookmaker per dettagli aggiornati. Verifica sempre che i tuoi dati anagrafici coincidano con quelli del metodo di pagamento, per evitare ritardi o blocchi nella procedura di incasso.

Rendi il tuo bonus un’opportunità concreta!